Стадион: Жемплин
1:0
17' ГолЖофчак Игор
Первый тайм
17'
Г О О О О Л - Жофчак Игор бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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64' 0 Уиган 0 Брентфорд 65' 5 Дерби 1 Ротерхэм 69' 2 Рединг 0 Престон Норт Энд 66' 2 Астон Вилла 0 Блэкберн 66' 1 Лидс 2 Миллуолл 69' 0 КПР 1 Болтон 66' 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 66' 0 Ипсвич 2 Халл Сити 68' 0 Ноттингем Форест 0 Суонси 67' 1 Шеффилд Юнайтед 1 Бристоль Сити Позже 0 Мидлсбро 0 Норвич
Англия: Вторая лига
68' 1 Крю Александра 1 Челтенем 65' 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд 67' 1 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби 68' 0 Йовил Таун 2 Ньюпорт 68' 0 Кембридж Юнайтед 0 Колчестер 66' 1 Форест Грин 1 Милтон Кинс Донс 66' 1 Нортгемптон 1 Порт Вейл 69' 2 Транмер 0 Карлайл 65' 1 Бёри 2 Суиндон Таун 67' 1 Эксетер Сити 3 Мэнсфилд 66' 0 Моркам 0 Кроули Таун 67' 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд 67' 0 FC Halifax Town 0 Мэйденхэд Юнайтед 69' 1 Солихалл 2 Довер 72' 1 Брейнтри 0 Гейтсхед 66' 3 Эббсфлит 1 Рексем 68' 0 Сэлфорд Сити 0 Бромли 67' 1 Барроу 2 Борэм Вуд 65' 3 Истли 1 Хартлпул 67' 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун 65' 1 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл 67' 0 Барнет 0 Лейтон Ориент 66' 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
Англия: Национальная лига. Север
67' 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд 67' 2 Олтринэм 1 Киддерминстер 69' 0 Честер 0 Чорли 70' 0 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед 66' 1 Стокпорт 0 Дарлингтон 66' 1 Телфорд 0 Блит Спартанс 67' 0 Брэдфорд Парк 0 Альфретон 67' 0 Гайзли 1 Йорк Сити 67' 0 Саутпорт 0 Брэкли 66' 3 Бостон Юнайтед 1 Керзон 67' 0 Юнайтед оф Манчестер 3 Нанитон
Англия: Национальная лига. Юг
68' 0 Бат 1 Уокинг 67' 1 Дартфорд 1 Труро 67' 0 Глостер 0 Уэллинг 70' 1 Слоу Таун 1 Сент-Олбанс 71' 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 67' 1 Ист Таррок Юнайтед 0 Чиппенхэм Таун 68' 2 Хемел Хемпстэд 2 Истборн 67' 2 Челмсфорд 0 Оксфорд Сити 64' 0 Далвич Гамлет 2 Биллерикей 65' 0 Хэмптон энд Ричмонд 1 Ханегрфорд Таун 69' 2 Торкуэй 1 Уэлдстон
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа B)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
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Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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