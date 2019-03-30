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2018-2019
Стадион:
Нитра
2:1
Второй тайм: 71'
Тренчин
0'
1:0
9' Гол
Nemanja Sokovic
30' Желтая карточка
Reuben Yem
30' Желтая карточка
Вестеницки Томаш
1:1
38' Пенальти
Чатакович Хамза
57' Желтая карточка
Milos Simoncic
2:1
60' Гол
Биловски Фредерик
63' Желтая карточка
Mohammed Lamine
71'
Второй тайм
69'
Нитра делает замену. Вестеницки Томаш уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Mohammed Lamine получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Биловски Фредерик бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
46'
Нитра делает замену. Ян Чованец уходит с поля, а Patrik Surnovsky выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Чатакович Хамза из команды Тренчин забивает с точки!
Желтая карточка
30'
Вестеницки Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Reuben Yem получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Nemanja Sokovic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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