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2018-2019
Стадион:
Слован Братислава
2:1
Второй тайм: 65'
ДАК
0'
10' Желтая карточка
Souleymane Kone
20' Желтая карточка
Tomas Huk
31' Красная карточка
Christian Herc
32' Желтая карточка
Кальмар Жолт
36' Желтая карточка
David Strelec
1:0
47' Гол
Чаврич Александр
50' Желтая карточка
Байрич Кенан
1:1
51' Пенальти
Дэвис Эрик
56' Желтая карточка
Чмелик Лукаш
2:1
62' Гол
Дражич Деян
65'
Второй тайм
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Дражич Деян бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Чмелик Лукаш получил желтую карточку от судьи
55'
Д.Стреда делает замену. Marko Divkovic уходит с поля, а Чмелик Лукаш выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Дэвис Эрик из команды Д.Стреда забивает с точки!
Желтая карточка
50'
Байрич Кенан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
David Strelec получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
31'
УДАЛЕНИЕ! - Christian Herc увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
20'
Tomas Huk получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Souleymane Kone получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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