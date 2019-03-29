Стадион: Брондбю Зрители: 11679
1:0
42' ГолХедлунд Симон
1:1
45' ГолКлеве Троэльс
1:2
57' ГолКадри Башким
71' Желтая карточкаМукхтар Хани
2:2
73' ГолТибблинг Симон
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Брённбю контролирует мяч.
93'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Тибблинг Симон из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
Брённбю начинает контратаку
92'
Удар от ворот произведет Оденсе
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Удар от ворот произведет Оденсе
90'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает неудачный навес.
89'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
88'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
88'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Кайзер Доминик делает длинную передачу вперед
87'
Удар от ворот произведет Оденсе
86'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Клеве Троэльс из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
86'
Оденсе начинает контратаку
86'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Эрцег Анте из команды Брённбю толкнул локтем оппонента. Это Тверсков Йеппе заработал фол
84'
Удар от ворот произведет Оденсе
83'
Радошевич Йосип из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Удар от ворот произведет Брённбю
83'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Эрцег Анте
82'
Как он промахнулся? Кадри Башким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
81'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 11679 болельщиков
81'
Брённбю начинает контратаку
80'
Судья сигнализирует, что Лунд Оливер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Йенс Мартин Гаммельбю
80'
Кадри Башким нанес удар издали, а Швебе Марвин отбил его обратно в игру!
79'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Юнг Антони делает длинную передачу вперед
78'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Юнг Антони наказан за толчок Нильсен Каспер
77'
Удар от ворот произведет Оденсе
77'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
76'
Хедлунд Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Брённбю начинает контратаку
76'
76'
75'
Тактическая замена. Лунд Марко уходит с поля и его заменяет Александр Людвиг
75'
Удар от ворот произведет Оденсе
75'
Кайзер Доминик не смог попасть в створ ударом издали
75'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
75'
Отличные скиллы показывает Тибблинг Симон, обводя своих соперников
75'
Брённбю начинает контратаку
74'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л! - Тибблинг Симон из команды Брённбю забивает благодаря рикошету.
73'
Тибблинг Симон из команды Брённбю играет в стеночку с партнером по команде. Кайзер Доминик это был.
73'
Хедлунд Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Брённбю начинает контратаку
72'
Хедлунд Симон из команды Брённбю направляет мяч в штрафную площадку, но Грютебуст Стен выбегает и ловит мяч
72'
Удар от ворот произведет Брённбю
72'
Лаурсен Райан из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Мукхтар Хани получил желтую карточку от судьи
71'
Мукхтар Хани из команды Брённбю играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
71'
Мукхтар Хани ошибается в защите.
71'
Удар от ворот произведет Брённбю
71'
71'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю играет слишком грубо. Клеве Троэльс оказался на газоне.
69'
Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Какой шанс! Вильчек Камиль почти забил, но мяч вынесли с линии!
69'
Хедлунд Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
Опасность! Мукхтар Хани из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Брённбю начинает контратаку
68'
Лунд Оливер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
68'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
68'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Оденсе начинает контратаку
68'
Оденсе контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Оденсе
67'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Удар от ворот произведет Оденсе
65'
ШАНС! Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
64'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Оденсе начинает контратаку
64'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
63'
Андерс К. Якобсен пробует нанести удар издали, но Швебе Марвин ловит мяч
63'
Опасность! Нильсен Каспер из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
62'
Оденсе контролирует мяч.
61'
61'
60'
Удар от ворот произведет Брённбю
60'
Тактическая замена. Херманнссон Хьёртур уходит с поля и его заменяет Рёкер Бенедикт
59'
Удар от ворот произведет Брённбю
59'
Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
59'
59'
Оденсе начинает контратаку
59'
Оденсе контролирует мяч.
58'
Отличный гол забил Кадри Башким
57'
Клеве Троэльс сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Кадри Башким изменил счет на табло!
57'
Опасность! Клеве Троэльс из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
57'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Брённбю
55'
Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Нильсен Каспер из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
55'
Оденсе начинает контратаку
55'
Судья сигнализирует, что Кайзер Доминик из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
55'
Отличные скиллы показывает Халими Бесар, обводя своих соперников
54'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Кабонго Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
54'
Томасен Йенс делает длинную передачу вперед
53'
Мукхтар Хани из команды Брённбю в офсайде
52'
Хедлунд Симон из команды Брённбю играет слишком грубо. Клеве Троэльс оказался на газоне.
52'
52'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Нильсен Каспер из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
51'
Леувин Рамон бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
51'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Радошевич Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Удар от ворот произведет Брённбю
50'
Как он промахнулся? Нильсен Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Лунд Оливер из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Вильчек Камиль возвращается на поле.
49'
Оденсе контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Брённбю
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Вильчек Камиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Вильчек Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Оденсе начинает контратаку
46'
46'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
46'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Кайзер Доминик делает длинную передачу вперед
46'
Вильчек Камиль возвращается на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Вильчек Камиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Вильчек Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Вильчек Камиль из команды Брённбю толкнул локтем оппонента. Это Тверсков Йеппе заработал фол
46'
Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Оденсе начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Клеве Троэльс изменил счет на табло!
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Удар от ворот произведет Оденсе
45'
Вильчек Камиль из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Хедлунд Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
45'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Кайзер Доминик сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Хедлунд Симон изменил счет на табло!
42'
Кайзер Доминик из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
42'
Опасность! Вильчек Камиль из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Брённбю начинает контратаку
42'
42'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
41'
Хедлунд Симон из команды Брённбю играет в стеночку с партнером по команде. Юнг Антони это был.
41'
Хедлунд Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Оденсе начинает контратаку
40'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Лаурсен Якоб-Баррет получил травму и заменен. Лунд Марко выходит на поле.
38'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
Кадри Башким нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
36'
Матч возобновлен
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Лаурсен Якоб-Баррет получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Лаурсен Якоб-Баррет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
34'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Херманнссон Хьёртур
33'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает неудачный навес.
32'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
30'
29'
Халими Бесар из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Удар от ворот произведет Брённбю
28'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Мукхтар Хани нанес удар, мяч был парирован, но Грютебуст Стен не удержал его в руках.
27'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
27'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Брённбю
26'
Андерс К. Якобсен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Плохо сыграл Мукхтар Хани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
25'
Кабонго Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
25'
Брённбю контролирует мяч.
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
23'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Брённбю начинает контратаку
22'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
22'
Плохо сыграл Юнг Антони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
21'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
21'
Кайзер Доминик из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
20'
Хедлунд Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Опасность! Кайзер Доминик из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
20'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Оденсе
19'
Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Вильчек Камиль из команды Брённбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Оденсе
18'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Брённбю начинает контратаку
16'
Удар от ворот произведет Брённбю
16'
Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали
16'
Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс, обводя своих соперников
16'
Кайзер Доминик ошибается в защите.
16'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Брённбю контролирует мяч.
14'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Халими Бесар делает длинную передачу вперед
13'
Брённбю контролирует мяч.
13'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Кайзер Доминик из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Лаурсен Райан из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
10'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Удар от ворот произведет Брённбю
10'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
9'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
9'
Оденсе контролирует мяч.
8'
8'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
7'
Халими Бесар из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Судья сигнализирует, что Кабонго Жоэль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
6'
Йенс Мартин Гаммельбю задерживает мяч рукой
6'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю в офсайде
5'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
5'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Оденсе
3'
Йенс Мартин Гаммельбю не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
2'
Оденсе контролирует мяч.
1'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
1'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
1'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 1)
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (1/2 финала)
Венесуэла: Примера: Апертура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Голландия: Первый дивизион
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Итог 5 Хапоэль Бней Лод 2 Хапоэль Ришон-ле-Цион Итог 2 Hapoel Nir Ramat HaSharon 2 Хапоэль Иксал Итог 2 Секция Нес-Циона 1 Хапоэль Кфар-Саба Итог 1 Хапоэль Афула 0 Хапоэль Акре Итог 2 Хапоэль Мармолек 1 Хапоэль Петах-Тиква Итог 3 Maccabi Ahi Nazareth 1 Хапоель Ашкелон Итог 2 Хапоэль Катамон Иерусалим 2 Хапоэль Назарет-Иллит Итог 1 Хапоэль Рамат-Ган 2 Бейтар Тель-Авив
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Суперкубок КАФ (Финал)
США: МЛС
США: ЮСЛ
США: ЮСЛ. Лига 1
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
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