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2018-2019
Стадион: Зрители: 6675
Митьюлланд
0:0
Второй тайм: 68'
Нордшелланн
0'
34' Желтая карточка
Хансен Киан
68'
Второй тайм
68'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Питер Виндал Йенсен из команды Норшеланн сделал отличный сейв!
68'
Почти гол! Онуачу Пол пробил головой по воротам, но Питер Виндал Йенсен спас!
Угловой
67'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
67'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 6675 болельщиков
66'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
66'
Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн делает неудачный навес.
66'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет Норшеланн
65'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Никлас Странк
Угловой
64'
Поульсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
64'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
64'
Игра в одни ворота сейчас. Мидтъюлланн доминирует и владеет мячом
63'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
63'
Хансен Киан из команды Мидтъюлланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
63'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
62'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
61'
Опасность предотвращена - Мумин Абдул из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
61'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн идет с мячом вперед на обострение...
60'
Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
60'
Мидтъюлланн начинает контратаку
59'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
59'
Мохаммед Кудус не смог попасть в створ ударом издали
59'
Мохаммед Кудус делает длинную передачу вперед
58'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
58'
Мохаммед Кудус делает длинную передачу вперед
58'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
58'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
58'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Онуачу Пол нанес удар головой, но Питер Виндал Йенсен спокойно отбил мяч.
57'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
57'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
57'
Мидтъюлланн начинает контратаку
56'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
56'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Норшеланн
55'
Святченко Эрик из команды Мидтъюлланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
55'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
55'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Мидтъюлланн начинает контратаку
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Педерсен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
Офсайд
53'
Хансен Киан из команды Мидтъюлланн в офсайде
53'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
52'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Норшеланн
51'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
51'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
50'
Удар от ворот произведет Норшеланн
50'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
50'
Питер Виндал Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
49'
Питер Виндал Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
49'
Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Мидтъюлланн начинает контратаку
49'
Хенде Марк-Даль делает длинную передачу вперед
Офсайд
48'
Олсен Андреас из команды Норшеланн в офсайде
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Норшеланн начинает контратаку
47'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Ульрик Йтергард Йенсен делает длинную передачу вперед
47'
Шольц Александр делает длинную передачу вперед
46'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рюгаард-Йенсен Миккел делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Мидтъюлланн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
45'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
44'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
42'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
41'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн играет слишком грубо. Мабиль Авер оказался на газоне.
41'
Хансен Йеспер не дал случится голу! Мохаммед Кудус должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
41'
Олсен Андреас из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
Опасность! Мохаммед Кудус из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Мидтъюлланн начинает контратаку
40'
Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
Угловой
40'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн разыграл угловой с правого угла.
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Головой пробил Онуачу Пол, но голкипер отбил его в поле!
39'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
39'
Питер Виндал Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хансен Киан из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
38'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Питер Виндал Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Мохаммед Кудус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
37'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
37'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
36'
Олсен Андреас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Так близко к голу! Эвандер Феррейра имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Питер Виндал Йенсен!
36'
Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
35'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
35'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
35'
Мохаммед Кудус нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
34'
Норшеланн начинает контратаку
34'
Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
34'
Эвандер Феррейра нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Мидтъюлланн имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Норшеланн
32'
Как он промахнулся? Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Опасность! Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Мидтъюлланн начинает контратаку
31'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
31'
Отличный пас сделал Олсен Андреас из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
30'
Шанс! Мумин Абдул из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
29'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
29'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
28'
Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн идет с мячом вперед на обострение...
28'
Мидтъюлланн начинает контратаку
27'
Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
27'
Педерсен Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
27'
Опасность! Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Мидтъюлланн контролирует мяч.
25'
Норшеланн начинает контратаку
25'
Питер Виндал Йенсен взял и забрал мяч на выходе
25'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн забрасывает мяч в штрафную.
24'
Рюгаард-Йенсен Миккел пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
24'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
23'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
23'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Мохаммед Кудус делает длинную передачу вперед
22'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Питер Виндал Йенсен взял и забрал мяч на выходе
22'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
21'
Мидтъюлланн начинает контратаку
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Эвандер Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
20'
Питер Виндал Йенсен взял и забрал мяч на выходе
19'
Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Норшеланн
19'
ШАНС! Викхейм Густав нанес удар с лета, но не попал по воротам!
19'
Плохо сыграл Педерсен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
18'
Олсен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Норшеланн начинает контратаку
17'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Олсен Андреас из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Расмуссен Матиас делает длинную передачу вперед
15'
Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
15'
Удар от ворот произведет Норшеланн
15'
Какой промах! Онуачу Пол имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
14'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
14'
Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Норшеланн
14'
Эвандер Феррейра не смог попасть в створ ударом издали
14'
Мидтъюлланн имеет хороший шанс забить.
13'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
12'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Отличные скиллы показывает Олсен Андреас, обводя своих соперников
12'
Норшеланн начинает контратаку
11'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
10'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
8'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн в офсайде
8'
Опасность! Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
Андерсен Магнус II делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
7'
Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн играет слишком грубо. Мохаммед Кудус оказался на газоне.
7'
Мидтъюлланн начинает контратаку
7'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Отличные скиллы показывает Олсен Андреас, обводя своих соперников
6'
Норшеланн начинает контратаку
6'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
6'
Мидтъюлланн начинает контратаку
Травма, повреждение
6'
Рюгаард-Йенсен Миккел возвращается на поле.
5'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Рюгаард-Йенсен Миккел получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
4'
Рюгаард-Йенсен Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Удар от ворот произведет Норшеланн
3'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
3'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Норшеланн
1'
Хенде Марк-Даль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мидтъюлланн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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