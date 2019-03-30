Стадион: МСХ Арена Зрители: 6675
0:0
Второй тайм: 68'
34' Желтая карточкаХансен Киан
Второй тайм
68'
68'
Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Питер Виндал Йенсен из команды Норшеланн сделал отличный сейв!
68'
Почти гол! Онуачу Пол пробил головой по воротам, но Питер Виндал Йенсен спас!
67'
67'
67'
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 6675 болельщиков
66'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
66'
Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн делает неудачный навес.
66'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
66'
65'
Удар от ворот произведет Норшеланн
65'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Никлас Странк
64'
Поульсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
64'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
64'
Игра в одни ворота сейчас. Мидтъюлланн доминирует и владеет мячом
63'
63'
63'
Хансен Киан из команды Мидтъюлланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
62'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Опасность предотвращена - Мумин Абдул из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
61'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн идет с мячом вперед на обострение...
60'
Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Мидтъюлланн начинает контратаку
59'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
59'
Мохаммед Кудус не смог попасть в створ ударом издали
59'
58'
58'
58'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
58'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
58'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Онуачу Пол нанес удар головой, но Питер Виндал Йенсен спокойно отбил мяч.
57'
57'
57'
57'
Мидтъюлланн начинает контратаку
56'
56'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Норшеланн
55'
Святченко Эрик из команды Мидтъюлланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
55'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Мидтъюлланн начинает контратаку
54'
Судья сигнализирует, что Педерсен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
53'
Хансен Киан из команды Мидтъюлланн в офсайде
53'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
52'
52'
51'
Удар от ворот произведет Норшеланн
51'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
51'
50'
Удар от ворот произведет Норшеланн
50'
Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
50'
50'
49'
Питер Виндал Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
49'
Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Мидтъюлланн начинает контратаку
49'
Хенде Марк-Даль делает длинную передачу вперед
48'
Олсен Андреас из команды Норшеланн в офсайде
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Норшеланн начинает контратаку
47'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Ульрик Йтергард Йенсен делает длинную передачу вперед
47'
Шольц Александр делает длинную передачу вперед
46'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рюгаард-Йенсен Миккел делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Мидтъюлланн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
46'
45'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
44'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
42'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
41'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн играет слишком грубо. Мабиль Авер оказался на газоне.
41'
Хансен Йеспер не дал случится голу! Мохаммед Кудус должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
41'
Олсен Андреас из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
Опасность! Мохаммед Кудус из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Мидтъюлланн начинает контратаку
40'
Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн разыграл угловой с правого угла.
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Головой пробил Онуачу Пол, но голкипер отбил его в поле!
39'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Хансен Киан из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
38'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
38'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
37'
Судья сигнализирует, что Мохаммед Кудус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
37'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Олсен Андреас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Так близко к голу! Эвандер Феррейра имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Питер Виндал Йенсен!
36'
Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
35'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
35'
35'
Мохаммед Кудус нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
34'
Норшеланн начинает контратаку
34'
34'
Эвандер Феррейра нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Мидтъюлланн имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Норшеланн
32'
Как он промахнулся? Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Опасность! Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Мидтъюлланн начинает контратаку
31'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
31'
Отличный пас сделал Олсен Андреас из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
30'
Шанс! Мумин Абдул из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
29'
29'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
29'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
28'
Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн идет с мячом вперед на обострение...
28'
Мидтъюлланн начинает контратаку
27'
Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
27'
Педерсен Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
27'
Опасность! Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Мидтъюлланн контролирует мяч.
25'
Норшеланн начинает контратаку
25'
25'
Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн забрасывает мяч в штрафную.
24'
Рюгаард-Йенсен Миккел пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
24'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
23'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
23'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
22'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
22'
21'
Мидтъюлланн начинает контратаку
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Эвандер Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
19'
Андерссон Йоэль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Норшеланн
19'
ШАНС! Викхейм Густав нанес удар с лета, но не попал по воротам!
19'
Плохо сыграл Педерсен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
18'
Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
18'
Олсен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Норшеланн начинает контратаку
17'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Олсен Андреас из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Расмуссен Матиас делает длинную передачу вперед
15'
15'
Удар от ворот произведет Норшеланн
15'
Какой промах! Онуачу Пол имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
14'
14'
Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Норшеланн
14'
Эвандер Феррейра не смог попасть в створ ударом издали
14'
Мидтъюлланн имеет хороший шанс забить.
13'
12'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
12'
Отличные скиллы показывает Олсен Андреас, обводя своих соперников
12'
Норшеланн начинает контратаку
11'
11'
10'
Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн в офсайде
8'
Опасность! Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
7'
Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн играет слишком грубо. Мохаммед Кудус оказался на газоне.
7'
Мидтъюлланн начинает контратаку
7'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Отличные скиллы показывает Олсен Андреас, обводя своих соперников
6'
Норшеланн начинает контратаку
6'
6'
Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
6'
Мидтъюлланн начинает контратаку
6'
Рюгаард-Йенсен Миккел возвращается на поле.
5'
Матч возобновится спорным мячом
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Рюгаард-Йенсен Миккел получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Рюгаард-Йенсен Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эвандер Феррейра из команды Мидтъюлланн навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Удар от ворот произведет Норшеланн
3'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
3'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
1'
Удар от ворот произведет Норшеланн
1'
Хенде Марк-Даль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мидтъюлланн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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