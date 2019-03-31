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2018-2019
Стадион:
Вендсиссель
0:0
Первый тайм: 6'
Хобро
0' 6'
Первый тайм
5'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Торстейнссон Йон из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
4'
Хйорринг начинает контратаку
4'
Удар от ворот произведет Хобро
3'
Хйорринг начинает контратаку
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Кристиан Каппис
2'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
1'
Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Хобро начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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