Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 3767
1:0
3' ГолFrederik Boersting
29' Желтая карточкаОкоре Жорес
1:1
46' ГолЛобжанидзе Саба
1:2
54' Гол в свои воротаПедерсен Каспер
79' Желтая карточкаКонбой Кевин
80' Желтая карточкаFrederik Boersting
85' Желтая карточкаБагер Йонас
89' Желтая карточкаМарксен Эрик
90' Вторая желтая карточкаКонбой Кевин
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Альманн Якоб не смог попасть в створ ударом издали
95'
Бенджамин Стокке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой справа.
94'
Плохо сыграл Каспер Энгхардт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Ринне Якоб делает длинную передачу вперед
93'
Удар от ворот произведет Раннерс
93'
Альманн Якоб попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
93'
Окс Филипп отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
92'
Конбой Кевин получает вторую желтую карточку. Удаление.
92'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
91'
Удар от ворот произведет Раннерс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
90'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Оливер Абильгард делает длинную передачу вперед
89'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Судье надоело, что Марксен Эрик тянет время и он наказал его горчичником
89'
Роберт Какето делает длинную передачу вперед
88'
Удар от ворот произведет Ольборг
88'
Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
87'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
87'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Раннерс
86'
Оливер Абильгард нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
86'
Окс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
85'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
85'
Ольборг начинает контратаку
85'
Хорошую попытку сделал Лобжанидзе Саба. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
85'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
85'
Раннерс начинает контратаку
84'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Удар от ворот произведет Раннерс
83'
Тактическая замена. Фредерик Бурстеринг уходит с поля и его заменяет Расмус Теллюфсен
83'
Оливер Абильгард не смог попасть в створ ударом издали
82'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом
81'
Оливер Абильгард пробил со штрафного прямо в стенку
81'
Матч возобновлен
80'
Фредерик Бурстеринг получает желтую карточку за неспортивное поведение
80'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Каспер Энгхардт
79'
Конбой Кевин получил желтую карточку от судьи
79'
Конбой Кевин наказан за толчок Рисгор Каспер
79'
Альманн Якоб делает длинную передачу вперед
78'
Оливер Абильгард наказан за толчок Поульсен Николай II
78'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой слева.
77'
Карлгрен Патрик из команды Раннерс сделал отличный сейв!
77'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Рисгор Каспер должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
77'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Ольборг начинает контратаку
76'
Удар от ворот произведет Ольборг
75'
Тактическая замена. Мадс Аквист уходит с поля и его заменяет Бьорн Копплин
75'
Роберт Какето задерживает мяч рукой
75'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Роберт Какето из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Ольборг контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Ольборг
73'
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 3767 болельщиков
73'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
72'
Раннерс начинает контратаку
72'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Магнус Кристенсен уходит с поля и его заменяет Роберт Какето
69'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
69'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
68'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
67'
Раннерс начинает контратаку
66'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
66'
Раннерс контролирует мяч.
65'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Раннерс начинает контратаку
64'
Ольборг контролирует мяч.
63'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
63'
Раннерс начинает контратаку
63'
Раннерс контролирует мяч.
62'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Вессам Абу Али уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
61'
Опасность предотвращена - Томсен Джонни из команды Раннерс вступил в отбор удачно
61'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
61'
Ольборг начинает контратаку
61'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Ольборг
60'
59'
Раннерс имеет хороший шанс забить.
59'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Ольборг контролирует мяч.
57'
Мадс Аквист делает длинную передачу вперед
57'
Вессам Абу Али из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Ольборг начинает контратаку
56'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
56'
Альманн Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Томсен Джонни оказался на газоне.
54'
Голкипер мог бы сыграть и получше
54'
Г О О О О Л - Педерсен Каспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
54'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
54'
Удар, который нанес Эгхо Марвин, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Ринне Якоб парировал мяч в поле.
54'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Раннерс начинает контратаку
53'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
53'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
53'
Мадс Аквист нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Эгхо Марвин из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
52'
Раннерс начинает контратаку
52'
Окс Филипп пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Вессам Абу Али из команды Ольборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
51'
Ольборг начинает контратаку
51'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Раннерс начинает контратаку
50'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
50'
50'
Раннерс начинает контратаку
49'
Раннерс контролирует мяч.
48'
Мадс Аквист пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
48'
Ольборг контролирует мяч.
46'
Эгхо Марвин сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
46'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
46'
46'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
46'
Раннерс начинает контратаку
46'
Конбой Кевин делает длинную передачу вперед
46'
Тактическая замена. Эмиль Риис Якобсен уходит с поля и его заменяет Бенджамин Стокке
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Раннерс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Окс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
46'
Ольборг начинает контратаку
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Оливер Абильгард из команды Ольборг играет слишком грубо. Эгхо Марвин оказался на газоне.
45'
Удар от ворот произведет Раннерс
45'
Ван Веерт Том из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
43'
Ольборг начинает контратаку
42'
Удар от ворот произведет Раннерс
42'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
41'
Ольборг начинает контратаку
41'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Вессам Абу Али задерживает мяч рукой
41'
Ольборг контролирует мяч.
40'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Ольборг
39'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Раннерс начинает контратаку
39'
Удар от ворот произведет Ольборг
38'
Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали
38'
Окоре Жорес из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Оливер Абильгард нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Эгхо Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой слева.
36'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Ольборг начинает контратаку
34'
Удар от ворот произведет Раннерс
34'
Альманн Якоб из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
34'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
34'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Окс Филипп делает длинную передачу вперед
33'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
33'
Судья сигнализирует, что Окс Филипп из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
32'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
32'
Ольборг начинает контратаку
32'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Ольборг
30'
Лобжанидзе Саба решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
29'
Рефери не любит споров - именно за это Окоре Жорес сейчас получил желтую
29'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
29'
Удар от ворот произведет Ольборг
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Конбой Кевин из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Поульсен Николай II делает длинную передачу вперед
26'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Эмиль Риис Якобсен пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
25'
Плохо сыграл Магнус Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
25'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
24'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Судья сигнализирует, что Вессам Абу Али из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
24'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Ольборг
23'
Шанс! Багер Йонас из команды Раннерс пробил головой, но мимо
23'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
23'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
22'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
21'
Мадс Аквист из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
Оливер Абильгард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
20'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг играет слишком грубо. Томсен Джонни оказался на газоне.
19'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Фредерик Бурстеринг возвращается на поле.
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Матч возобновлен
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Бурстеринг получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Фредерик Бурстеринг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Ольборг контролирует мяч.
17'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
16'
Поульсен Николай II пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
16'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Вессам Абу Али из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Рёмер Андре пострадал.
14'
Матч возобновится спорным мячом
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
ШАНС! Фредерик Бурстеринг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Окс Филипп делает длинную передачу вперед
12'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Поульсен Николай II делает длинную передачу вперед
12'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
11'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
11'
10'
Удар от ворот произведет Раннерс
10'
Ван Веерт Том не смог попасть в створ ударом издали
10'
Ольборг начинает контратаку
10'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Вессам Абу Али из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
8'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
8'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вессам Абу Али
7'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Багер Йонас из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Вессам Абу Али заработал фол
6'
Отличный пас сделал Альманн Якоб из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Ольборг начинает контратаку
5'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мадс Аквист из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
5'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Г О О О О Л - Фредерик Бурстеринг забивает!
3'
Отличные скиллы показывает Фредерик Бурстеринг, обводя своих соперников
3'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Ольборг начинает контратаку
3'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Раннерс
2'
Альманн Якоб из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
1'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
1'
Эгхо Марвин из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
1'
Раннерс начинает контратаку
1'
Кристенсен Патрик делает длинную передачу вперед
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости спорта
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Австрия: Вторая лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/16 финала)
Аргентина: Федераль А. Повышение. Финал
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить