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2018-2019
Стадион:
Штурм
0:1
Второй тайм: 90+'
Санкт-Пёльтен
0'
56' Желтая карточка
Марешиц Дарио
71' Желтая карточка
Roko Mislov
0:1
86' Гол
Husein Balic
90'+6
Второй тайм
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Husein Balic бьет в цель!
79'
Штурм делает замену. Ловрич Санди уходит с поля, а Якупович Арнел выходит на его замену.
79'
Санкт Пёльтен делает замену. Фунтас Таксиархис уходит с поля, а Даниэль Шютц выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Роко Мислов получил желтую карточку от судьи
69'
Штурм делает замену. Грозурек Лукас уходит с поля, а Эже Эмека выходит на его замену.
68'
Санкт Пёльтен делает замену. Гартлер Рене уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
59'
Штурм делает замену. Китеишвили Отар уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Марешиц Дарио получил желтую карточку от судьи
50'
Санкт Пёльтен делает замену. Луксбахер Даниэль уходит с поля, а Robert Ljubicic выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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