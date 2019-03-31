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2018-2019
Стадион:
Вольфсбергер
0:3
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
17' Гол
Клаусс Жоао
19' Желтая карточка
Марио Лейтгеб
26' Желтая карточка
Gernot Trauner
0:2
30' Гол
Улльманн Максимилиан
36' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
40' Желтая карточка
Рамсебнер Кристиан
0:3
45' Гол
João Victor II
85' Желтая карточка
Ahogrenashinme Kigbu
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
ЛАСК Линц делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Yusuf Otubanjo выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Ahogrenashinme Kigbu получил желтую карточку от судьи
76'
Вольфсбергер делает замену. Манфред Гёллнер уходит с поля, а Ahogrenashinme Kigbu выходит на его замену.
70'
ЛАСК Линц делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Dominik Frieser выходит на его замену.
66'
Вольфсбергер делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Joshua Steiger выходит на его замену.
57'
Вольфсбергер делает замену. Michael Novak уходит с поля, а Шмид Романо выходит на его замену.
52'
ЛАСК Линц делает замену. Philipp Wiesinger уходит с поля, а Погатец Эмануэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Joao Victor бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Рамсебнер Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Фризенбихлер Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Улльманн Максимилиан бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Гернот Траунер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Марио Лейтгеб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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