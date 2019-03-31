Стадион: Телья Паркен
0:0
Первый тайм: 21'
Первый тайм
20'
Яковенко Юрий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Йоронен Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг толкнул локтем оппонента. Это Йоронен Йессе заработал фол
19'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
19'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Яковенко Юрий нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
19'
Эсбьерг начинает контратаку
17'
Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
17'
ШАНС! Кристенсен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Матиас, обводя своих соперников
17'
Эсбьерг начинает контратаку
17'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
16'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг в офсайде
16'
Опасность! Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
16'
Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Судья сигнализирует, что Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Винд Жонас
16'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
15'
Mohamed Daramy из команды ФК Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Эсбьерг начинает контратаку
15'
Фальк Расмус из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Фальк Расмус из команды ФК Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
ФК Копенгаген контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет ФК Копенгаген
13'
Тигадауини Аднане не смог попасть в створ ударом издали
13'
Эсбьерг начинает контратаку
12'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
12'
Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Якоб Лунги Серенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Томсен Николай из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
12'
ФК Копенгаген начинает контратаку
11'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
11'
Mohamed Daramy из команды ФК Копенгаген забрасывает мяч в штрафную.
11'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг в офсайде
10'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
10'
Шанс! Винд Жонас из команды ФК Копенгаген пробил головой, но мимо
10'
Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Халсти Маркус из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
8'
ФК Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
8'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
8'
Шанс! Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген пробил головой, но мимо
8'
Плохо сыграл Йеппе Хобьерг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Томсен Николай из команды ФК Копенгаген подал угловой слева.
7'
Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Томсен Николай и попал в каркас ворот!
7'
Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
ФК Копенгаген начинает контратаку
7'
ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Вавро Денис из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
6'
Яковенко Юрий выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
6'
Томсен Николай из команды ФК Копенгаген подал угловой справа.
6'
Анкерсен Петер из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Бойлесен Николай нанес удар, мяч был парирован, но Йеппе Хобьерг не удержал его в руках.
5'
Отличные скиллы показывает Бойлесен Николай, обводя своих соперников
4'
Опасность! Томсен Николай из команды ФК Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
4'
ФК Копенгаген контролирует мяч.
3'
ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Mohamed Daramy из команды ФК Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
ФК Копенгаген начинает контратаку
1'
Судья сигнализирует, что Томсен Николай из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
1'
Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
ФК Копенгаген начинает контратаку
1'
ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эсбьерг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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