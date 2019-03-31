Стадион: Ред Булл Арена
5:1
Конец матча
11' Желтая карточкаШойссенгейер Кристиан
1:0
34' ГолДаббур Мунас
1:1
41' ПенальтиСакс Максимилиан
2:1
47' ГолМинамино Такуми
57' Желтая карточкаСакс Максимилиан
3:1
75' ГолДаббур Мунас
4:1
86' ГолДаббур Мунас
5:1
90' ГолДаббур Мунас
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
86'
85'
Зальцбург делает замену. Минамино Такуми уходит с поля, а Превляк Смаил выходит на его замену.
77'
Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Вольф Ханнес выходит на его замену.
75'
73'
Аустрия Вена делает замену. Эдомвоньи Брайт уходит с поля, а Тургеман Алон выходит на его замену.
72'
Зальцбург делает замену. Собослаи Доминик уходит с поля, а Юнузович Златко выходит на его замену.
67'
Аустрия Вена делает замену. Прокоп Доминик уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
57'
Сакс Максимилиан получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Сакс Максимилиан из команды Аустрия Вена забивает с точки!
34'
11'
Шойссенгейер Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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