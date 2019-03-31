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2018-2019
Стадион:
Ред Булл Зальцбург
5:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
11' Желтая карточка
Шойссенгейер Кристиан
1:0
34' Гол
Даббур Мунас
1:1
41' Пенальти
Сакс Максимилиан
2:1
47' Гол
Минамино Такуми
57' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
3:1
75' Гол
Даббур Мунас
4:1
86' Гол
Даббур Мунас
5:1
90' Гол
Даббур Мунас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
85'
Зальцбург делает замену. Минамино Такуми уходит с поля, а Превляк Смаил выходит на его замену.
77'
Зальцбург делает замену. Гульбрандсен Фредрик уходит с поля, а Вольф Ханнес выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
73'
Аустрия Вена делает замену. Эдомвоньи Брайт уходит с поля, а Тургеман Алон выходит на его замену.
72'
Зальцбург делает замену. Собослаи Доминик уходит с поля, а Юнузович Златко выходит на его замену.
67'
Аустрия Вена делает замену. Прокоп Доминик уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Сакс Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Сакс Максимилиан из команды Аустрия Вена забивает с точки!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Шойссенгейер Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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