Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 4287
0:0
Конец матча
14' Желтая карточкаНильсен Сиверт
44' Желтая карточкаSoeren Frederiksen II
44' Желтая карточкаNicholas Marfelt
51' Красная карточкаЮэль-Нильсен Томас
74' Вторая желтая карточкаНильсен Сиверт
90' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
94'
93'
Абсалонсен Йохан получил желтую карточку от судьи
93'
Судья сигнализирует, что Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Брок-Мадсен Николай
93'
Хорсенс начинает контратаку
93'
Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Судья сигнализирует, что Каспер Юнкер из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
92'
Сённерьюск имеет хороший шанс забить.
92'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
91'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Удар от ворот произведет Хорсенс
90'
Расмус Виндерслев не смог попасть в створ ударом издали
89'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Лидер Март пробил чуть мимо штанги!
89'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Расмус Виндерслев из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
89'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
88'
Рохас Марко из команды Сённерьюск сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лидер Март мяча так и не получил
88'
Хорсенс начинает контратаку
88'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
87'
Андерсен Мадс наказан за толчок Лидер Март
87'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Тактическая замена. Виктор Экани уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
86'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
86'
85'
Хорсенс контролирует мяч.
85'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
84'
84'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
83'
Хорсенс контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
83'
Тактическая замена. Оливер Дрост уходит с поля и его заменяет Каспер Юнкер
82'
82'
Хорсенс начинает контратаку
81'
Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
81'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
81'
Сённерьюск начинает контратаку
80'
80'
80'
Якобсен Кристиан II пробует нанести удар издали, но Делач Матей ловит мяч
80'
Виктор Экани из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
79'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
79'
Сённерьюск начинает контратаку
79'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
78'
Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
78'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
78'
Руне Франтсен из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
Хорсенс имеет хороший шанс забить.
77'
77'
77'
Лидер Март из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
77'
Сённерьюск начинает контратаку
77'
Ламб Микаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
76'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Тактическая замена. Louka Prip уходит с поля и его заменяет Бьярк Якобсен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
Хорсенс начинает контратаку
75'
75'
74'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Нильсен Сиверт получает вторую желтую карточку
74'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
74'
74'
73'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
73'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Брок-Мадсен Николай
72'
Андерсен Мадс пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
72'
Ханссон Халлюр делает длинную передачу вперед
72'
Виктор Экани из команды Сённерьюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Сённерьюск начинает контратаку
71'
71'
70'
70'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Квист Миккель наказан за толчок Лидер Март
69'
69'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
68'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
68'
68'
Сённерьюск начинает контратаку
68'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Сённерьюск начинает контратаку
67'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
67'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
66'
66'
Удар от ворот произведет Хорсенс
66'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
65'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
64'
Руне Франтсен из команды Хорсенс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
64'
63'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
63'
Louka Prip не смог попасть в створ ударом издали
62'
Какой шанс! Нильсен Сиверт почти забил, но мяч вынесли с линии!
62'
Плохо сыграл Милиц Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Игра в одни ворота сейчас. Хорсенс доминирует и владеет мячом
61'
Виктор Экани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Руне Франтсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
61'
61'
Нильсен Сиверт делает длинную передачу вперед
60'
Хорсенс контролирует мяч.
60'
60'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Руне Франтсен нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Оливер Дрост из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
59'
58'
Хорсенс начинает контратаку
57'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Расмус Виндерслев
56'
Ламб Микаэл возвращается на поле.
56'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
55'
Хорсенс контролирует мяч.
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Ламб Микаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
54'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск в офсайде
54'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
53'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Милиц Себастьян
53'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
52'
После штрафного удара,который нанес Ламб Микаэл мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
51'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Юэль-Нильсен Томас удален с поля!
51'
Судья сигнализирует, что Юэль-Нильсен Томас из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
51'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 4287 болельщиков
50'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
50'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск в офсайде
50'
49'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
49'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
49'
Матч возобновлен
48'
Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск толкнул локтем оппонента. Это Ханссон Халлюр заработал фол
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Оливер Дрост из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
47'
Хорсенс начинает контратаку
47'
Хорсенс контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Квист Миккель возвращается на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Квист Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Квист Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
47'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
ШАНС! Оливер Дрост нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Хорсенс начинает контратаку
45'
Лидер Март из команды Сённерьюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Сённерьюск начинает контратаку
45'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Матч возобновлен
44'
Рефери не любит споров - именно за это Николас Марфельт сейчас получил желтую
44'
Рефери не любит споров - именно за это Сёрен Фредериксен сейчас получил желтую
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
43'
Оливер Дрост из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
43'
Хорсенс начинает контратаку
43'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Хорсенс контролирует мяч.
41'
Андерсен Мадс наказан за толчок Милиц Себастьян
41'
41'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
40'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Оливер Дрост наказан за толчок Йонссон Эггерт
39'
Удар от ворот произведет Хорсенс
38'
Абсалонсен Йохан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
38'
Лидер Март из команды Сённерьюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Борринг Йонас нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
37'
37'
Судья сигнализирует, что Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
35'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
34'
33'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
33'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
33'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
32'
Сённерьюск контролирует мяч.
32'
Сённерьюск начинает контратаку
32'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
Николас Марфельт наказан за толчок Ханссон Халлюр
31'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
31'
Андерсен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
30'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
29'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
29'
28'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
28'
27'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
26'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Сённерьюск контролирует мяч.
25'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
24'
Нильсен Сиверт не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
24'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск в офсайде
23'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
22'
Удар от ворот произведет Хорсенс
22'
Лидер Март из команды Сённерьюск делает неудачный навес.
22'
Отличные скиллы показывает Лидер Март, обводя своих соперников
22'
Сённерьюск начинает контратаку
22'
22'
Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
21'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Виктор Экани из команды Сённерьюск навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой слева.
19'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Отличные скиллы показывает Лидер Март, обводя своих соперников
19'
18'
Сённерьюск начинает контратаку
18'
Хорсенс начинает контратаку
17'
Louka Prip из команды Хорсенс в офсайде
17'
17'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Сённерьюск контролирует мяч.
14'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
14'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Милиц Себастьян
14'
14'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Юэль-Нильсен Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
Лидер Март из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
13'
Сённерьюск начинает контратаку
13'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
11'
11'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Андерсен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
8'
Хорсенс начинает контратаку
8'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерьюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Сённерьюск начинает контратаку
7'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
7'
Louka Prip выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Виктор Экани из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
6'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Лидер Март заработал фол
5'
5'
4'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Руне Франтсен делает длинную передачу вперед
4'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фу! Нильсен Сиверт из команды Хорсенс очень опасно играет против соперника.
1'
Плохо сыграл Нильсен Сиверт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хорсенс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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