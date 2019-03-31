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  5. Суперлига Дании. Понижение
  6. Группа 1
2018-2019
Стадион: Зрители: 4287
Сённерйюск
0:0
Конец матча
Хорсенс
0'
14' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
44' Желтая карточка
Soeren Frederiksen II
44' Желтая карточка
Nicholas Marfelt
51' Красная карточка
Юэль-Нильсен Томас
74' Вторая желтая карточка
Нильсен Сиверт
90' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
94'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Абсалонсен Йохан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Брок-Мадсен Николай
93'
Хорсенс начинает контратаку
93'
Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Каспер Юнкер из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
92'
Сённерьюск имеет хороший шанс забить.
92'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
91'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Удар от ворот произведет Хорсенс
90'
Расмус Виндерслев не смог попасть в створ ударом издали
89'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Лидер Март пробил чуть мимо штанги!
89'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Расмус Виндерслев из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
89'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
88'
Рохас Марко из команды Сённерьюск сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лидер Март мяча так и не получил
88'
Хорсенс начинает контратаку
88'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
87'
Андерсен Мадс наказан за толчок Лидер Март
87'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Тактическая замена. Виктор Экани уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
86'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
86'
Квист Миккель делает длинную передачу вперед
85'
Хорсенс контролирует мяч.
85'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
84'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
84'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
83'
Хорсенс контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
83'
Тактическая замена. Оливер Дрост уходит с поля и его заменяет Каспер Юнкер
82'
Оливер Дрост нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Хорсенс начинает контратаку
81'
Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
81'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
81'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
81'
Сённерьюск начинает контратаку
80'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
80'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
80'
Якобсен Кристиан II пробует нанести удар издали, но Делач Матей ловит мяч
80'
Виктор Экани из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
79'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
79'
Сённерьюск начинает контратаку
79'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
78'
Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
78'
Петер Нюманн из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
78'
Руне Франтсен из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
Хорсенс имеет хороший шанс забить.
77'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
77'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
77'
Лидер Март из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
77'
Сённерьюск начинает контратаку
77'
Ламб Микаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Тактическая замена. Louka Prip уходит с поля и его заменяет Бьярк Якобсен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
Хорсенс начинает контратаку
75'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
75'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Нильсен Сиверт получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
74'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
74'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
73'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Брок-Мадсен Николай
72'
Андерсен Мадс пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
72'
Ханссон Халлюр делает длинную передачу вперед
72'
Виктор Экани из команды Сённерьюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Сённерьюск начинает контратаку
71'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
71'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
70'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
69'
Квист Миккель наказан за толчок Лидер Март
69'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
69'
Louka Prip из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
68'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
68'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
68'
Сённерьюск начинает контратаку
68'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
68'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
67'
Сённерьюск начинает контратаку
67'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
67'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
66'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Хорсенс
66'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
64'
Руне Франтсен из команды Хорсенс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
63'
Louka Prip не смог попасть в створ ударом издали
62'
Какой шанс! Нильсен Сиверт почти забил, но мяч вынесли с линии!
62'
Плохо сыграл Милиц Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Игра в одни ворота сейчас. Хорсенс доминирует и владеет мячом
61'
Виктор Экани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Руне Франтсен из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
Нильсен Сиверт делает длинную передачу вперед
60'
Хорсенс контролирует мяч.
60'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Руне Франтсен нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Угловой
59'
Оливер Дрост из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
59'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Хорсенс начинает контратаку
57'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Расмус Виндерслев
Травма, повреждение
56'
Ламб Микаэл возвращается на поле.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
55'
Хорсенс контролирует мяч.
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Ламб Микаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
Офсайд
54'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск в офсайде
54'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Милиц Себастьян
Угловой
53'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
52'
После штрафного удара,который нанес Ламб Микаэл мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
51'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Юэль-Нильсен Томас удален с поля!
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Юэль-Нильсен Томас из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
51'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 4287 болельщиков
50'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Квист Миккель делает длинную передачу вперед
Офсайд
50'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск в офсайде
50'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
49'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
49'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Николас Марфельт делает длинную передачу вперед
49'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
48'
Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск толкнул локтем оппонента. Это Ханссон Халлюр заработал фол
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Оливер Дрост из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
47'
Хорсенс начинает контратаку
47'
Хорсенс контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Травма, повреждение
46'
Квист Миккель возвращается на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Квист Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Квист Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
47'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
ШАНС! Оливер Дрост нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Хорсенс начинает контратаку
45'
Лидер Март из команды Сённерьюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Сённерьюск начинает контратаку
45'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Матч возобновлен
Желтая карточка
44'
Рефери не любит споров - именно за это Николас Марфельт сейчас получил желтую
Желтая карточка
44'
Рефери не любит споров - именно за это Сёрен Фредериксен сейчас получил желтую
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
43'
Оливер Дрост из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
43'
Хорсенс начинает контратаку
43'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Хорсенс контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Андерсен Мадс наказан за толчок Милиц Себастьян
41'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
41'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Николас Марфельт делает длинную передачу вперед
40'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Оливер Дрост наказан за толчок Йонссон Эггерт
39'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Угловой
38'
Абсалонсен Йохан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
38'
Лидер Март из команды Сённерьюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Борринг Йонас нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
37'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
35'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
34'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
Офсайд
33'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
33'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
33'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Николас Марфельт делает длинную передачу вперед
32'
Сённерьюск контролирует мяч.
32'
Сённерьюск начинает контратаку
32'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Николас Марфельт наказан за толчок Ханссон Халлюр
31'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
31'
Андерсен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
30'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
30'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
29'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Оливер Дрост нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Оливер Дрост нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
27'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
26'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
26'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
25'
Сённерьюск контролирует мяч.
25'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
24'
Нильсен Сиверт не смог попасть в створ ударом издали
24'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
24'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
23'
Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск в офсайде
23'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
22'
Удар от ворот произведет Хорсенс
22'
Лидер Март из команды Сённерьюск делает неудачный навес.
22'
Отличные скиллы показывает Лидер Март, обводя своих соперников
22'
Сённерьюск начинает контратаку
22'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
22'
Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
21'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Виктор Экани из команды Сённерьюск навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
19'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой слева.
19'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Отличные скиллы показывает Лидер Март, обводя своих соперников
19'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
18'
Сённерьюск начинает контратаку
18'
Хорсенс начинает контратаку
Офсайд
17'
Louka Prip из команды Хорсенс в офсайде
17'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
15'
Сённерьюск контролирует мяч.
Желтая карточка
14'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Милиц Себастьян
14'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
14'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Юэль-Нильсен Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
13'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
13'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
13'
Лидер Март из команды Сённерьюск идет с мячом вперед на обострение...
13'
Сённерьюск начинает контратаку
13'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Удар от ворот произведет Сённерьюск
11'
Квист Миккель делает длинную передачу вперед
11'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Андерсен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Хорсенс начинает контратаку
8'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерьюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Сённерьюск начинает контратаку
Офсайд
7'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
7'
Louka Prip выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Виктор Экани из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
6'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Лидер Март заработал фол
5'
Николас Марфельт делает длинную передачу вперед
5'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
4'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Руне Франтсен делает длинную передачу вперед
4'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
2'
Фу! Нильсен Сиверт из команды Хорсенс очень опасно играет против соперника.
1'
Плохо сыграл Нильсен Сиверт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хорсенс начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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