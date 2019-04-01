Стадион: Ceres Park Зрители: 6103
33' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
50' Желтая карточкаMads Lauritsen
54' Желтая карточкаСкооп Якоб
1:0
62' ГолJens Stage
68' Желтая карточкаГира Адама
71' Желтая карточкаJens Stage
1:1
75' ГолAllan Sousa
1:2
84' ГолJonas Andersen
2:2
90' ГолМортенсен Патрик
Второй тайм
95'
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
95'
Как он промахнулся? Йенс Стаге имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Мортенсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
94'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
94'
Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Юрченко Владлен фолит на сопернике
93'
Йенс Стаге сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик изменил счет на табло!
93'
Йенс Стаге из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Тингагер Фредерик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
93'
93'
Орхус начинает контратаку
92'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Вейле
91'
91'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Мустафа Бунду из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Мустафа Бунду из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Амини Мустафа из команды Орхус подал угловой справа.
91'
Туту Юссеф из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
90'
Хорошую попытку сделал Мустафа Бунду. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Йенс Стаге из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
90'
Орхус начинает контратаку
90'
Юрченко Владлен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
90'
Йонас Андерсен из команды Вейле делает пас партнеру.
88'
Амини Мустафа фолит на сопернике
88'
Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Орхус
87'
Тобиас Мельгаард из команды Вейле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Туту Юссеф из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Рамадани Юльбер пострадал.
86'
Йонас Андерсен из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Греве Мадс сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Йонас Андерсен изменил счет на табло!
84'
Мунксгор Александер ошибается в защите.
84'
Греве Мадс делает длинную передачу вперед
84'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Юрченко Владлен пробует нанести удар издали, но Грабара Камил держит все под контролем
84'
Судья сигнализирует, что Туту Юссеф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
83'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
82'
82'
82'
82'
81'
81'
Мемия Керим из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Вейле
80'
Нильсен Каспер из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
79'
Скооп Якоб из команды Вейле в офсайде
79'
Тобиас Мельгаард из команды Вейле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
Скооп Якоб из команды Вейле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Тобиас Мельгаард из команды Вейле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Вейле начинает контратаку
78'
Судья сигнализирует, что Йенс Стаге из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Юрченко Владлен
77'
Удар от ворот произведет Орхус
77'
Тактическая замена. Гринь Сергей уходит с поля и его заменяет Йонас Андерсен
77'
Финнбогасон Къяртан не смог попасть в створ ударом издали
77'
Вейле начинает контратаку
77'
77'
Мустафа Бунду из команды Орхус делает пас партнеру.
77'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Юрченко Владлен сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Аллан Соуза изменил счет на табло!
75'
Юрченко Владлен из команды Вейле забрасывает мяч в штрафную.
75'
Гринь Сергей из команды Вейле делает пас партнеру.
75'
Грабара Камил ошибается в защите.
74'
74'
Тингагер Фредерик делает длинную передачу вперед
73'
Удар от ворот произведет Орхус
73'
Отличный пас сделал Рамадани Юльбер из команды Вейле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
73'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Грабара Камил из команды Орхус сделал отличный сейв!
72'
Мадс Лаурицен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Грабара Камил перевел мяч на угловой.
72'
Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Йенс Стаге получил желтую карточку от судьи
71'
Судья свистит. Йенс Стаге атаковал сзади соперника. Это Рамадани Юльбер заработал своей команде штрафной
71'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Юрченко Владлен
70'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
69'
Рамадани Юльбер из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновлен
68'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
68'
Гира Адама из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол
67'
Удар от ворот произведет Вейле
67'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
67'
Мустафа Бунду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Финнбогасон Къяртан из команды Вейле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Вейле начинает контратаку
66'
Йулсгор Йеспер наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
66'
66'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Опасность предотвращена - Гринь Сергей из команды Вейле вступил в отбор удачно
65'
Отличные скиллы показывает Мустафа Бунду, обводя своих соперников
65'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Мустафа Бунду сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Йенс Стаге из команды Орхус забил гол! Легко это для такого игрока, как Йенс Стаге
62'
Мустафа Бунду из команды Орхус сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
62'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мустафа Бунду и Амини Мустафа из команды Орхус.
62'
Мустафа Бунду из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
62'
Мадс Лаурицен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
62'
61'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
60'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
59'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Хальберг Мелькер получил травму и заменен. Рамадани Юльбер выходит на поле.
58'
Матч возобновлен
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Хальберг Мелькер получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Хальберг Мелькер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Мунксгор Александер из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Рефери не любит споров - именно за это Скооп Якоб сейчас получил желтую
54'
Опасность предотвращена - Грабара Камил из команды Орхус вступил в отбор удачно
54'
Скооп Якоб из команды Вейле находит одноклубника четким пасом пяткой.
54'
Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
54'
Мемия Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Опасность предотвращена - Тобиас Мельгаард из команды Вейле вступил в отбор удачно
53'
Йенс Стаге из команды Орхус делает пас партнеру.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 6103 болельщиков
53'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Гринь Сергей из команды Вейле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Финнбогасон Къяртан нарушает правила. Йенс Стаге пострадал
51'
Удар от ворот произведет Вейле
51'
Мортенсен Патрик из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
51'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
50'
Мадс Лаурицен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
50'
Судья свистит. Мадс Лаурицен атаковал сзади соперника. Это Мортенсен Патрик заработал своей команде штрафной
49'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
48'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
47'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
46'
Байза Павол получил травму и заменен. Томас Хагельскьяер выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Гира Адама
46'
Тактическая замена. Каспер Лундинг уходит с поля и его заменяет Мустафа Бунду
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Мадс Лаурицен из команды Вейле играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Байза Павол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Сана Тобиас наказан за толчок Мадс Лаурицен
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
44'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Хальберг Мелькер из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
43'
Вейле начинает контратаку
42'
Судья сигнализирует, что Юрченко Владлен из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
41'
Удар от ворот произведет Вейле
41'
Шанс! Мортенсен Патрик из команды Орхус пробил головой, но мимо
41'
Плохо сыграл Скооп Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Мадс Лаурицен из команды Вейле опасно и грубо сыграл. Сана Тобиас пострадал.
40'
Аллан Соуза наказан за толчок Нильсен Каспер
40'
Тобиас Мельгаард из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
40'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хальберг Мелькер из команды Вейле подал угловой слева.
39'
39'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Орхус
37'
Опасность предотвращена - Грабара Камил из команды Орхус вступил в отбор удачно
37'
37'
Юрченко Владлен из команды Вейле делает пас партнеру.
37'
37'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
36'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Орхус
35'
ШАНС! Скооп Якоб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
35'
Юрченко Владлен из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
34'
Судья сигнализирует, что Йенс Стаге из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Юрченко Владлен
34'
Удар от ворот произведет Орхус
33'
Судья подбегает и показывает Йулсгор Йеспер из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
33'
Гринь Сергей из команды Вейле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Юрченко Владлен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Вейле начинает контратаку
33'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Аллан Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
32'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Судья сигнализирует, что Хальберг Мелькер из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
30'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
30'
Гринь Сергей из команды Вейле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
30'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Вейле
29'
29'
28'
Йулсгор Йеспер наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
28'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
26'
Гринь Сергей из команды Вейле идет с мячом вперед на обострение...
26'
Вейле начинает контратаку
26'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Гринь Сергей из команды Вейле навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
24'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Финнбогасон Къяртан из команды Вейле забрасывает мяч в штрафную.
23'
Хальберг Мелькер из команды Вейле делает передачу одноклубнику.
23'
Мемия Керим из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
23'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Хороший удар издали нанес Скооп Якоб, но отличный сейв сделал Грабара Камил. Угловой.
22'
Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Байза Павол держит все под контролем
22'
22'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
22'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Судья сигнализирует, что Сана Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мемия Керим
20'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Орхус
19'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Йулсгор Йеспер
17'
Тингагер Фредерик нанес удар головой, но Байза Павол спокойно отбил мяч.
17'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Тобиас Мельгаард из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
16'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Йенс Стаге из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
15'
Должен был быть гол! Амини Мустафа имел отличный шанс, но Байза Павол не дал голу состоятся!
14'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
13'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Опасность предотвращена - Каспер Лундинг из команды Орхус вступил в отбор удачно
13'
Гринь Сергей из команды Вейле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Аллан Соуза из команды Вейле делает пас партнеру.
12'
Вейле начинает контратаку
12'
12'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
11'
11'
Мунксгор Александер из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
11'
Аллан Соуза из команды Вейле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тобиас Мельгаард из команды Вейле.
11'
Опасность предотвращена - Тобиас Мельгаард из команды Вейле вступил в отбор удачно
11'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
11'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
10'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
10'
8'
Вейле контролирует мяч.
8'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Финнбогасон Къяртан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Плохо сыграл Мадс Лаурицен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Мунксгор Александер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Тобиас Мельгаард из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Вейле
4'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
4'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
3'
Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
1'
Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Гринь Сергей из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вейле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Альмир Искаков 1 Сергей Бощук Итог 2 Алексей Торопацкий 0 Талгат Мамаев Итог 1 Кирилл Отрадных 2 Наталья Москаленко Итог 3 Виталий Пархоменко 1 Кирилл Норкин Итог 2 Любовь Соловьёва 2 Вячеслав Мурзиков Итог 2 Кирилл Закатченко 0 Иван Цапкин Итог 2 Ефим Петренко 2 Игорь Курочкин Итог 4 Юрий Нестеренко 1 Мечислав Правдолюбов Итог 3 Геннадий Щитнев 3 Андрей Сергиенко Итог 3 Борис Метелецкий 0 Николай Сербул Итог 1 Василий Чиж 2 Борис Фёдоров Итог 3 Михаил Кабцан 4 Максим Пульман Итог 2 Дмитрий Бощук 1 Илья Здоровяк Итог 3 Джамал Султанов 2 Владимир Кононов Итог 2 Максим Помазков 4 Вадим Плаксин Итог 4 Даниил Гонтарь 1 Олег Куликов Итог 2 Олег Греков 1 Тимофей Смирнов Итог 1 Александр Голуб 4 Асхар Шушанян Итог 3 Евгений Банмиллер 5 Пётр Конев Итог 3 Владимир Чукин 2 Сергей Прокофьев Итог 1 Константин Граб 4 Антон Иванов Итог 2 Артём Харчевников 0 Василий Кузнецов Итог 1 Альберт Стулов 1 Вячеслав Козырев Итог 3 Светлана Светлая 5 Алексей Лепин Итог 0 Евгений Костин 1 Динара Соболева Итог 2 Ольга Крипак 2 Никита Михалёнок Итог 0 Адыл Айдарбеков 4 Лилия Кусткова Итог 4 Дмитрий Федосов 2 Максут Азизов Итог 3 Андрей Повойкин 2 Северин Ковальский Итог 3 Андрей Помазков 4 Виктор Овчинников Итог 2 Артур Магомедов 1 Илона Белобородова Итог 4 Григорий Фетисов 2 Андрей Федуняк Итог 2 Вячеслав Черненков 1 Михаил Гордеев Итог 0 Дмитрий Кушнеров 4 Антип Лазарев Итог 2 Виталий Мельник 3 Роман Кулебякин Итог 1 Алексей Беляев 2 Александр Крипак Итог 0 Роман Метлицкий 3 Юрий Богачёв Итог 2 Дмитрий Щурко 2 Михаил Крипак Итог 0 Алексей Антоненко 0 Евгений Попов Итог 3 Вадим Ухов 3 Александр Кузнецов
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