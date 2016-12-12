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Стадион: Рейн Энерги
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 25.02.2017 РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Б
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 12.02.2017 Фрайбург 2:1 Кёльн Б
- 04.02.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 28.01.2017 Дармштадт 1:6 Кёльн Б
- 22.01.2017 Майнц 0:0 Кёльн Б
- 21.12.2016 Кёльн 1:1 Байер Л Б
- 17.12.2016 Вердер 1:1 Кёльн Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Хоффенхайм 4:0 Кёльн Б
- 26.11.2016 Кёльн 0:0 Аугсбург Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 05.11.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 22.10.2016 Герта 2:1 Кёльн Б
- 15.10.2016 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 25.09.2016 Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Б
- 21.09.2016 Шальке 04 1:3 Кёльн Б
- 16.09.2016 Кёльн 3:0 Фрайбург Б
Бавария (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 15.10.2016 Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 21.09.2016 Бавария 3:0 Герта Б
- 17.09.2016 Бавария 3:1 Ингольштадт Б
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Бавария: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига
- 19.03.2016 Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига
- 24.10.2015 Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига
- 27.02.2015 Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига
- 27.09.2014 Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига
- 05.05.2012 Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига
- 16.12.2011 Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига
- 05.02.2011 Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига
- 18.09.2010 Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига
- 31.07.2010 Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи. Сборные
- 06.03.2010 Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига
- 03.10.2009 Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига
- 24.07.2009 Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
- 21.02.2009 Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига
- 13.09.2008 Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига
- 26.07.2008 Кёльн 0:0 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|54 - 13
|53
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|41 - 22
|48
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|46 - 23
|40
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|39 - 22
|38
|5.
|Герта
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 24
|37
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|25 - 22
|35
|7.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|31 - 22
|33
|8.
|Байер Л
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|34 - 32
|30
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|28 - 39
|30
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|25 - 29
|29
|11.
|Майнц
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|31 - 37
|28
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 23
|27
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|21 - 28
|27
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 33
|22
|15.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 43
|22
|16.
|Гамбург
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|21 - 45
|20
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|19 - 34
|18
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|15 - 43
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - Бавария, который состоится 04.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - Бавария, который состоится 04.03.2017.
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Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Кёльн
1.1% (1)
Ничья:
4.5% (4)
Бавария
94.4% (84)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Бавария:
28.1% (25)
1:2 Бавария:
25.8% (23)
1:3 Бавария:
20.2% (18)
0:1 Бавария:
10.1% (9)
1:4 Бавария:
4.5% (4)
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