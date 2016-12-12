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Стадион:
Кёльн
 
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Бавария
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кёльн - Бавария, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Кёльн
1.1% (1)
Ничья:
4.5% (4)
Бавария
94.4% (84)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
28.1% (25)
Бавария:
25.8% (23)
Бавария:
20.2% (18)
Бавария:
10.1% (9)
Бавария:
4.5% (4)
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