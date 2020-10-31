Генчлербирлиги
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Газишехир Газиантеп
0:1
16' ПенальтиМаксим Александру
15
Туре
Зарго
10
Йилмаз
Сефа
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
94
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mert Nobre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.17
|2.
|Станку Богдан
|1
|0.17
|3.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.17
|4.
|Айте Флойд
|0
|0
|5.
|Фурман Доминик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|2
|0.29
|2.
|Андре Филипе
|2
|0.29
|3.
|Максим Александру
|2 (2)
|0.29
|4.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.14
|5.
|Соялп Фуркан
|1
|0.14
|6.
|Шахин Дженк
|0
|0
|7.
|Вурал Гюрай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сио Жованни
|1
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|1
|0
|3.
|Анжело Диего
|1
|0
|4.
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|3
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|1
|1
|3.
|Жефферсон IV
|2
|0
|4.
|Ветрих Амедей
|1
|0
|5.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|6.
|Максим Александру
|1
|0
|7.
|Нуха Дико
|1
|0
|8.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|9.
|Ольковски Павел
|1
|0
|10.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|11.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|12.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|13.
|Джейлан Огуз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Газишехир Газиантеп
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор
Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|19.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|20.
|Генчлербирлиги
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Газишехир Газиантеп», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров