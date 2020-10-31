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Генчлербирлиги
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
16' Пенальти
Максим Александру
26'
1
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
7
Фурман
Доминик
23
Да
Мотта
Роберт
88
Йилдырым
Мурат
10
Йилмаз
Сефа
21
Кандеяш
Даниэл
17
Каракаш
Илькер
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
44
Максим
Александру
13
Мораис
Жуниор
II
27
Миральяс
Кевин
94
Нуха
Дико
10
Демир
Мухаммет
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2

Ход матча

16'
0:1
Максим Александру

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 1 0.17
2. Станку Богдан 1 0.17
3. Йилдырым Мурат 1 0.17
4. Айте Флойд 0 0
5. Фурман Доминик 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 2 0.29
2. Андре Филипе 2 0.29
3. Максим Александру 2 (2) 0.29
4. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.14
5. Соялп Фуркан 1 0.14
6. Шахин Дженк 0 0
7. Вурал Гюрай 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 1 0
2. Полома Пьер-Ив 1 0
3. Анжело Диего 1 0
4. Да Мотта Роберт 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 3 1
2. Миральяс Кевин 1 1
3. Жефферсон IV 2 0
4. Ветрих Амедей 1 0
5. Демир Мухаммет 1 0
6. Максим Александру 1 0
7. Нуха Дико 1 0
8. Вурал Гюрай 1 0
9. Ольковски Павел 1 0
10. Джилободжи Папи 1 0
11. Акташ Кубилай 1 0
12. Кожуль Звонимир 1 0
13. Джейлан Огуз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)
 Газишехир Газиантеп 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор
Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Первая лига Турции
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генчлербирлиги
Ничья
Газишехир Газиантеп
2.71
3.06
2.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.06 2.82

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.04 7.10 1.07 3.46 1.29 2.72 1.46 1.93 1.96 1.51 2.56 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.93 1.87 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.74 2.09 1.35 3.20 1.21 4.40
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