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  3. Аргентина: Copa Liga Profesional Zona 2
Сентраль Кордоба
0:1
Конец матча
Индепендьенте
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Риано Клаудио
13' Желтая карточка
Jonathan Bay
45' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
62' Желтая карточка
Juan Daniel Galeano
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
 90'+7
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
3
Nahuel
Banegas
12
Jonathan
Bay
14
Juan
Daniel
Galeano
5
Cristian
Vega
16
Рохас
Ариэль
II
32
Juan
Ignacio
Vieyra
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
2
Alan
Franco1
24
Sergio
Barreto
3
Thomas
Ortega
27
Juan
Pacchini
14
Lucas
Gonzalez
23
Бланко
Доминго
7
Роа
Андрес
Фелипе
30
Brian
Martinez
19
Nicolas
Messiniti
Сентраль Кордоба
4-4-2
Индепендьенте
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: + = -
Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо
Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Кануелас Депортиво Эспаньол 2:2 Сентраль Кордоба
Индепендьенте Последние 20 матчей: + = -
Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте
Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Венседор

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Lucas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Jonathan Bay получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Риано Клаудио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 4.15 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 8.50 1.06

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.40 1.07 5.80 1.12 1.11 5.80 1.99 1.77 1.71 2.07 1.12 5.55 1.25 3.70 1.08 7.00 1.06 8.20 1.02 11.00 0.00 16.00 1.03 10.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.63 2.18 1.40 2.80 1.07 7.40 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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