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  3. Аргентина
Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
22' Гол
Де ла Крус Николас
48' Желтая карточка
Rodrigo Villagra
54' Желтая карточка
Диас Пауло
61' Красная карточка
Joaquin Laso
68' Желтая карточка
Pedro Ojeda
73' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
2:0
77' Гол
Пратто Лукас
90' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
2:1
90' Пенальти
Emiliano Vecchio
90'+6
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
17
Диас
Пауло
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
13
Соса
Сантьяго
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Альварес
Хулиан
27
Пратто
Лукас
7
Суарес
Матиас
1
Josue
Ayala
6
Joaquin
Laso
14
Новаретти
Диего
33
Боттинелли
Хонатан
3
Lautaro
Blanco
5
Rodrigo
Villagra
25
Pedro
Ojeda
20
Fernando
Torrent
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
19
Luciano
Ferreyra
Ривер Плейт
4-3-3
Росарио Сентраль
4-2-2-2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 1 0.5
2. Пратто Лукас 1 0.5
3. Борре Рафаэль 1 0.5
4. Каско Милтон 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 1 (1) 0.5
2. Lucas Emanuel Gamba 1 0.5
3. Pedro Ojeda 1 0.5
4. Joel Lopez II 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Диас Пауло 2 0
2. Перес Энцо 1 0
3. Карраскаль Хорхе 1 0
4. Де ла Крус Николас 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Joaquin Laso 0 1
2. Боттинелли Хонатан 1 0
3. Pedro Ojeda 1 0
4. Rodrigo Villagra 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Росарио Сентраль 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт
Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера
Ривер Плейт 4:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Росарио Сентраль 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Ривер Плейт 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Де ла Крус Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 6.30 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.40 7.20
  1.18 6.02 21.32

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 9.20 1.04 2.62 1.45 2.95 1.37 1.66 2.13 1.77 1.98 1.57 2.33 1.08 7.00 1.17 4.70 1.03 10.00 1.04 9.40 1.03 10.00
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.30
2.97 1.39 2.46 1.55 1.94 1.89 1.57 2.40 1.27 3.66 1.14 5.59 1.27 3.69 1.68 2.20 1.52 2.52 1.37 3.08 1.12 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.11 1.68 2.04 1.73 1.18 4.50 1.15 5.00 1.02 11.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.83 1.42 2.33 1.61 1.81 2.02 1.50 2.58 1.83 2.00 1.51 2.55 1.20 4.37 1.14 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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