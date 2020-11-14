Предыдущие игры
Словения (до 21 года) Последние 20 матчей: +7 =8 -5Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года)
Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Грузия (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:3 Украина (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) Черногория (до 21 года) 1:3 Словения (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Словения (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Словения (до 21 года)
10.5% (6)
Ничья
33.3% (19)
Россия (до 21 года)
56.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (29)
Меньше
46.3% (25)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
33.3% (19)
1:1 Ничья
28.1% (16)
2:1 Словения (до 21 года)
8.8% (5)
0:1 Россия (до 21 года)
8.8% (5)
0:2 Россия (до 21 года)
5.3% (3)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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