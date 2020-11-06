Циндао Хайню
0:2
Конец матча
Шеньчжень
0:1
7' ГолHarold Preciado
22' Желтая карточкаHaochen Zhang
27' Желтая карточкаDalun Zheng
34' Желтая карточкаZhexiang Ruan
0:2
55' ГолЮнпо Ван
87' Желтая карточкаHaofeng Xu
90' Желтая карточкаYuan Zhang1
18
Shi
Zhao
7
Гао
Сян
4
Yan
Yaki
11
Bari
Mamatil
20
Fei
Wang
I
27
Чжан
Лу
56
Haofeng
Xu
21
Чжипэн
Цзян
26
Qiang
Jin
28
Yuanyi
Li
22
Юнпо
Ван
12
John
Mary
- Основной состав
-
18 Shi ZhaoВратарь
-
7 Гао СянЗащитник
- Защитник
-
4 Yan YakiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Bari MamatilНападающий
-
20 Fei Wang IНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
32 Yu YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
24 Радонич ДеянНападающий
-
58 Xinfeng Fang
-
15 Jianwen Wang
-
17 Junchen Zhou
-
33 Zhe Shi
-
21 Wei Wang
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
27 Чжан ЛуВратарь
-
56 Haofeng XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
- Нападающий
-
12 John MaryНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
15 Zhen GeЗащитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
11 Yuan Zhang1
-
4 Wei Qiao
-
24 Xin Zhou2
-
36 Жоу Яюн
-
17 Yue Liu
-
23 Guo Wei
-
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:1
22'
27'
34'
63'
63'
70'
70'
84'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 9
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Предыдущие игры
Циндао Хайню Последние 20 матчей: +3 =5 -12Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:2 Наньтун Чжиюнь
Шеньчжень Последние 20 матчей: +6 =4 -10Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень
Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень
Последние игры между собой
Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шеньчжень: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Циндао Хайню» – «Шеньчжень» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Циндао Хайню» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеньчжень» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Циндао Хайню» – «Шеньчжень», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|3.75
|1.25
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|1.04
|9.00
|2.11
|1.73
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.01
|12.60
|1.08
|7.00
|1.07
|9.00
|
|12.50
|1.02
|4.65
|1.18
|—
|—
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.36
|1.62
|—
|—
|1.82
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.46
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|1.27
|3.62
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|3.57
|1.30
|2.99
|1.41
|2.40
|1.59
|1.85
|2.01
|1.78
|2.09
|1.50
|2.65
|1.22
|4.34
|1.53
|2.56
|1.13
|6.17
|1.94
|1.93
|1.70
|2.21
|1.55
|2.51
|1.45
|2.81
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