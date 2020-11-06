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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: Матч за 13-е место
Циндао Хайню
0:2
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
0:1
7' Гол
Harold Preciado
22' Желтая карточка
Haochen Zhang
27' Желтая карточка
Dalun Zheng
34' Желтая карточка
Zhexiang Ruan
0:2
55' Гол
Юнпо Ван
87' Желтая карточка
Haofeng Xu
90' Желтая карточка
Yuan Zhang1
90'+4
18
Shi
Zhao
7
Гао
Сян
50
Haochen
Zhang
4
Yan
Yaki
2
Weipeng
Jiang
5
Zihao
Yan
29
Zhexiang
Ruan
19
Минала
Джозеф
30
Ezimet
Memetabdulla
11
Bari
Mamatil
20
Fei
Wang
I
27
Чжан
Лу
56
Haofeng
Xu
6
Shuai
Pei
5
Сон
Чжу-Хунь
21
Чжипэн
Цзян
26
Qiang
Jin
28
Yuanyi
Li
22
Юнпо
Ван
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
7
Dalun
Zheng
Циндао Хайню
5-3-2
Шеньчжень
4-1-2-3

Ход матча

7'
0:1
Harold Preciado
22'
Haochen Zhang
 
27'
 
Dalun Zheng
34'
Zhexiang Ruan
 
46'
Xinfeng Fang
Zihao Yan
 
46'
Zhe Shi
Гао Сян
 
46'
Радонич Деян
Fei Wang I
 
55'
0:2
Юнпо Ван
(Yuanyi Li)
63'
 
Кэ Сунь
Dalun Zheng
63'
 
Haolun Mi
Чжипэн Цзян
65'
Jianwen Wang
Haochen Zhang
 
70'
 
Yuan Zhang1
Qiang Jin
70'
 
Wai-Tsun Dai
Юнпо Ван
84'
Yu Yang
Weipeng Jiang
 
87'
 
Haofeng Xu
90'
 
Yuan Zhang1

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 9
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Предыдущие игры

Циндао Хайню Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:2 Наньтун Чжиюнь
Шеньчжень Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень
Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень

Последние игры между собой

Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шеньчжень: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Циндао Хайню 0:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 3:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 1:2 Циндао Хайню Первая лига Китая
Циндао Хайню 2:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Шеньчжень 1:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 6.50 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.05 1.36
  38.45 8.67 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Циндао Хайню» – «Шеньчжень» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Циндао Хайню» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеньчжень» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Циндао Хайню» – «Шеньчжень», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 3.75 1.25 3.75 1.25 1.04 9.00 2.11 1.73 1.86 1.94 1.17 4.70 1.27 3.55 1.01 12.60 1.08 7.00 1.07 9.00
12.50 1.02 4.65 1.18 3.70 1.26 2.36 1.62 1.82 1.94 1.52 2.46 1.27 3.62
3.57 1.30 2.99 1.41 2.40 1.59 1.85 2.01 1.78 2.09 1.50 2.65 1.22 4.34 1.53 2.56 1.13 6.17 1.94 1.93 1.70 2.21 1.55 2.51 1.45 2.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.33 2.35 1.55 1.70 2.08 1.21 4.10 1.10 6.25
3.32 1.30 2.38 1.54 1.57 2.31 1.21 4.10
3.34 1.35 3.15 1.39 2.49 1.57 1.88 2.00 1.47 2.73 1.27 3.88 1.93 1.93 1.57 2.47 1.40 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
3.40 1.29 1.90 1.84 1.43 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.28
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