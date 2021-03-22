Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вида Домагой
|1
|0
|2.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|3.
|Брозович Марсело
|1
|0
|4.
|Будимир Анте
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0
|2.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия
Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Кипр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кипр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Кипр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хорватия - Кипр
Исход игры
Хорватия
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Кипр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
9.3% (4)
Нет
90.7% (39)
Популярный счёт
3:0 Хорватия
34% (16)
2:0 Хорватия
34% (16)
1:0 Хорватия
8.5% (4)
4:0 Хорватия
6.4% (3)
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