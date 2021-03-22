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Хорватия
 
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Стадион:
Кипр

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 1 0
2. Врсалько Шиме 1 0
3. Брозович Марсело 1 0
4. Будимир Анте 1 0
5. Баришич Борна 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Питтас Яннис 1 0
2. Деметриу Деметрис 1 0

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия
Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр
Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия 2:0 Кипр Товарищеские матчи

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Хорватия 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Кипр 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Кипр
    1.18
    8.30
    20.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 8.30 18.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.18 7.40 17.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.30 19.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.50 20.00
      1.15 7.88 18.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Кипр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кипр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Кипр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.10 1.17 3.15 1.36 2.30 1.62 1.85 2.04 1.50 2.62 1.31 3.40 1.20 4.68 1.09 7.10
    5.40 1.15 2.60 1.50 2.07 1.76 1.66 2.23 1.28 3.75 1.11 6.80
    5.00 1.13 4.25 1.19 2.52 1.50 2.04 1.78 1.68 2.32 1.35 3.20 1.26 3.70 1.10 6.10 1.07 6.50 1.00 11.25
    12.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.21 2.50 1.51 2.05 1.82 1.81 2.07 1.65 2.31 1.35 3.20 1.25 3.85 1.10 6.10 1.09 6.70 1.01 11.50 1.01 12.00
    2.60 1.50 2.31 1.61 2.03 1.80 1.77 2.05 1.61 2.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.26 1.34 1.92 1.88 1.47 2.68 1.21 4.40
    3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.60
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
    2.55 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95
    3.27 1.34 2.61 1.50 1.92 1.90 1.63 2.28 1.43 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.78 1.18 2.62 1.49 1.84 1.96 1.43 2.83
    5.20 1.14 2.09 1.69 1.55 2.35 1.33 3.15
    5.45 1.15 3.95 1.25 2.12 1.72 1.56 2.43 1.35 3.20
    2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.38 1.55
    2.27 1.59
    2.30 1.59
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    5.20 1.14
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    4.00 1.22
    4.00 1.22
    Где смотреть матч Хорватия - Кипр онлайн

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    Прогнозы на матч Хорватия - Кипр

    Исход игры
    Хорватия
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Кипр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    9.3% (4)
    Нет
    90.7% (39)
    Популярный счёт
    3:0 Хорватия
    34% (16)
    2:0 Хорватия
    34% (16)
    1:0 Хорватия
    8.5% (4)
    4:0 Хорватия
    6.4% (3)
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