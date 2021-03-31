Сан-Марино
0:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Серравалле)
Албания
45' Желтая карточкаМуларони Марчелло
52' Желтая карточкаСимончини Давиде
0:1
63' ГолМанай Рей
0:2
85' ГолУзуни Мюрто
19
Нанни
Никола
13
Айети
Арлинд
14
Ляци
Казим
10
Манай
Рей
17
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нанни НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Штимац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хирш АдольфоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Варрелла Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
10 Манай РейНападающий
-
17 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Дока АльбиЗащитник
- Защитник
-
18 Митай МариоЗащитник
-
22 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Роши ОдисеНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Ход матча
52'
63'
0:1
85'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 13
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 16
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
25 Владение мячом, % 75
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Узуни Мюрто
|1
|0.33
|2.
|Леняни Эрмир
|1
|0.33
|3.
|Манай Рей
|1
|0.33
|4.
|Весели Фредерик
|0
|0
|5.
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Симончини Давиде
|1
|0
|2.
|Баттистини Мануэль
|1
|0
|3.
|Лунадей Лоренцо
|1
|0
|4.
|Муларони Марчелло
|1
|0
|5.
|Росси Данте
|1
|0
|6.
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|2.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|3.
|Джимсити Берат
|1
|0
|4.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|5.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|6.
|Манай Рей
|1
|0
|7.
|Баре Кейди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Албания
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сан-Марино Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия
Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Мателика Сан-Марино 2:1 Пинето Вастезе 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 2:0 Авеццано
Албания Последние 20 матчей: +10 =3 -7Албания 0:2 Англия Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан
Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс
Последние игры между собой
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Венгрия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Марино» – «Албания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Марино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Албания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Марино» – «Албания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:2 Албания
Исход игры
Сан-Марино
1.4% (2)
Ничья
2.7% (4)
Албания
95.9% (141)
Тотал 2.5
Больше
50.69% (73)
Меньше
49.31% (71)
Обе команды забьют
Да
17.36% (25)
Нет
82.64% (119)
Популярный счёт
0:2 Албания
38.1% (56)
0:3 Албания
25.2% (37)
1:2 Албания
10.2% (15)
0:4 Албания
7.5% (11)
0:1 Албания
6.8% (10)
1:3 Албания
4.8% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:5 Албания
1.4% (2)
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