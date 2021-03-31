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  2. Матчи
Сан-Марино
0:2
Конец матча

Стадион:
Албания
0'
45' Желтая карточка
Муларони Марчелло
52' Желтая карточка
Симончини Давиде
0:1
63' Гол
Манай Рей
0:2
85' Гол
Узуни Мюрто
90'+5
1
Бенедеттини
Элиа
11
Баттистини
Мануэль
16
Фаббри
Филиппо
7
Симончини
Давиде
6
Росси
Данте
3
Палацци
Мирко
17
Томассини
Давид
8
Голинуччи
Энрико
22
Муларони
Марчелло
19
Нанни
Никола
9
Берарди
Филиппо
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
6
Джимсити
Берат
13
Айети
Арлинд
5
Весели
Фредерик
7
Баре
Кейди
20
Рамадани
Юльбер
14
Ляци
Казим
10
Манай
Рей
17
Броя
Армандо
3
Леняни
Эрмир
Сан-Марино
5-3-2
Албания
4-3-3

Ход матча

45'
Муларони Марчелло
 
46'
 
Узуни Мюрто
Ляци Казим
46'
 
Роши Одисе
Броя Армандо
52'
Симончини Давиде
 
55'
Бролли Кристиан
Росси Данте
 
55'
Лунадей Лоренцо
Томассини Давид
 
63'
0:1
Манай Рей
(Узуни Мюрто)
64'
Грандони Андреа
Голинуччи Энрико
 
80'
Д'Аддарио Алессандро
Баттистини Мануэль
 
80'
Чеккароли Лука
Палацци Мирко
 
85'
0:2
Узуни Мюрто
(Весели Фредерик)
87'
 
Митай Марио
Леняни Эрмир
87'
 
Чикалеши Сокол
Манай Рей

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 13
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 16
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 25 Владение мячом, % 75

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Узуни Мюрто 1 0.33
2. Леняни Эрмир 1 0.33
3. Манай Рей 1 0.33
4. Весели Фредерик 0 0
5. Баре Кейди 0 0

Карточки

Сан-Марино
# Игрок      
1. Симончини Давиде 1 0
2. Баттистини Мануэль 1 0
3. Лунадей Лоренцо 1 0
4. Муларони Марчелло 1 0
5. Росси Данте 1 0
6. Фаббри Филиппо 1 0
Албания
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 2 0
2. Мемушай Ледиан 1 0
3. Джимсити Берат 1 0
4. Хюсай Эльсейд 1 0
5. Чикалеши Сокол 1 0
6. Манай Рей 1 0
7. Баре Кейди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Марино 0 0 0 0 0 0
 Албания 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сан-Марино Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сан-Марино 0:3 Венгрия Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия
Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Мателика Сан-Марино 2:1 Пинето Вастезе 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 2:0 Авеццано
Албания Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Албания 0:2 Англия Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан
Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс

Последние игры между собой

Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино 0:3 Албания Товарищеские матчи

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Венгрия Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Польша Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Венгрия Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Албания Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Англия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Муларони Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Сан-Марино 1.4% (2)
X 2.7% (4)
Албания 95.9% (141)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 66.00 14.00 1.06
Бонус: 10 000 ₽ 90.00 13.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 61.00 15.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 115.00 20.00 1.01
  101.00 16.00 1.02

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Марино» – «Албания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Марино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Албания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Марино» – «Албания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.10 1.09 4.16 1.20 2.76 1.40 2.08 1.71 1.65 2.14 1.39 2.80 1.23 3.72 1.14 5.15 1.07 7.20
5.40 1.16 4.70 1.18 2.55 1.52 2.02 1.80 1.64 2.28 1.40 2.90 1.26 3.85 1.15 5.25 1.10 7.00
12.75 1.00 4.50 1.16 3.72 1.24 2.34 1.57 1.87 1.93 1.59 2.51 1.29 3.60 1.21 4.20 1.09 6.35 1.07 6.45 1.00 11.25
5.10 1.16 3.60 1.28 2.10 1.72 1.37 3.05 1.03 12.00 2.08 1.74 1.03 12.00 1.70 2.15 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.07 8.40 1.06 8.80 1.01 12.50 0.00 12.50
2.51 1.54 1.93 1.91 1.80 2.05 1.49 2.66 1.65 2.26 1.74 2.12 2.14 1.73 1.90 1.95 1.63 2.30 1.79 2.05 1.63 2.30 1.52 2.49 1.27 3.66 1.10 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.12 1.36 1.83 1.97 1.41 2.91 1.18 4.84
3.70 1.25 2.55 1.47 1.63 2.19 1.17 4.70
3.64 1.28 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
1.65 2.22 1.12 6.10 1.07 8.40 1.11 6.50 1.08 7.77
1.35 3.13 1.19 4.59 1.65 2.24 2.03 1.82 1.70 2.18 1.49 2.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.28 1.22 2.43 1.56 1.74 2.09 1.38 3.04
5.20 1.14 2.07 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.15 1.11
6.00 1.12
5.70 1.15
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
9.90 1.03
Букмекер Да Нет
10.50 1.04
9.40 1.06
Где смотреть матч Сан-Марино 0:2 Албания онлайн

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Прогнозы на матч Сан-Марино 0:2 Албания

Исход игры
Сан-Марино
1.4% (2)
Ничья
2.7% (4)
Албания
95.9% (141)
Тотал 2.5
Больше
50.69% (73)
Меньше
49.31% (71)
Обе команды забьют
Да
17.36% (25)
Нет
82.64% (119)
Популярный счёт
0:2 Албания
38.1% (56)
0:3 Албания
25.2% (37)
1:2 Албания
10.2% (15)
0:4 Албания
7.5% (11)
0:1 Албания
6.8% (10)
1:3 Албания
4.8% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:5 Албания
1.4% (2)
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