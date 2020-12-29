  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Колон
1:2
Конец матча
Банфилд
0'
30' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
34' Желтая карточка
Emanuel Coronel
1:0
36' Гол
Luis Miguel Rodriguez
42' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
1:1
60' Гол
Giuliano Galoppo
83' Желтая карточка
Лолло Лусиано
1:2
87' Гол
Mauricio Asenjo
89' Желтая карточка
Урси Агустин
90'+6
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
31
Gonzalo
Escobar
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
8
Yeiler
Goez
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
35
Facundo
Farias
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
21
Martin
Payero
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Giuliano
Galoppo
17
Куэро
Маурисио
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
Колон
4-3-3
Банфилд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Miguel Rodriguez 2 0.67
2. Wilson Morelo 1 0.33
3. Alex Vigo 0 0
4. Rodrigo Aliendro 0 0
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Fontana 2 0.67
2. Giuliano Galoppo 2 0.67
3. Датоло Хесус 1 (1) 0.33
4. Mauricio Asenjo 1 0.33
5. Martin Payero 0 0
6. Лолло Лусиано 0 0

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Luis Miguel Rodriguez 3 0
2. Bruno Felix Bianchi 2 0
3. Emanuel Olivera 2 0
4. Yeiler Goez 2 0
5. Wilson Morelo 1 0
6. Лертора Федерико 1 0
7. Rodrigo Aliendro 1 0
8. Cristian Bernardi 1 0
9. Gonzalo Escobar 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Martin Payero 0 1
2. Лолло Лусиано 1 0
3. Куэро Маурисио 1 0
4. Rodrigo Arciero 1 0
5. Jorge Rodriguez I 1 0
6. Alexis Maldonado 1 0
7. Claudio Bravo III 1 0
8. Emanuel Coronel 1 0
9. Урси Агустин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Банфилд 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте
Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд
Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд

Последние игры между собой

Колон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Банфилд: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Колон 0:1 Банфилд Суперлига Колон 0:1 Банфилд Суперлига Банфилд 1:1 Колон Суперлига Банфилд 0:0 Колон Примера
Банфилд 1:1 Колон Примера Банфилд 0:0 Колон Примера Колон 4:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Колон Примера А Колон 0:0 Банфилд Примера А Колон 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Колон Примера А Колон 3:2 Банфилд Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Тальерес Кордоба 2:2 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Химнасия Ла-Плата 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Атлетико Тукуман 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Колон 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тальерес Кордоба 2:2 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Химнасия Ла-Плата 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Сан-Лоренсо 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Колон 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Тальерес Кордоба 2:2 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Химнасия Ла-Плата 2:2 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 1.38 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 6.50 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.28 2.85
  4.48 1.69 4.06

Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.05 1.20 6.80 1.08 3.60 1.25 2.17 1.69 2.31 1.61 1.92 1.88 2.15 1.65 1.35 3.10 1.28 3.45 1.09 6.70 1.08 7.00 1.01 13.50 0.00 16.00 0.00 21.00
7.70 1.04 6.55 1.08 2.90 1.39 2.21 1.67 1.70 2.27 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
7.28 1.10 3.44 1.30 2.77 1.44 2.00 1.83 1.68 2.19 3.03 1.38 2.40 1.57 1.83 2.00 1.88 1.94 1.55 2.45 1.22 4.12 1.24 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 1.73 2.10 1.04 9.00 1.08 6.80 1.07 7.50
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.43 2.81 1.23 4.01 1.66 2.25 1.43 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Колон 1:2 Банфилд онлайн

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