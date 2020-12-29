30' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
34' Желтая карточкаEmanuel Coronel
1:0
36' ГолLuis Miguel Rodriguez
42' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
1:1
60' ГолGiuliano Galoppo
83' Желтая карточкаЛолло Лусиано
1:2
87' ГолMauricio Asenjo
89' Желтая карточкаУрси Агустин
13
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
34'
36'
60'
83'
87'
1:2
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.67
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.33
|3.
|Alex Vigo
|0
|0
|4.
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Fontana
|2
|0.67
|2.
|Giuliano Galoppo
|2
|0.67
|3.
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.33
|4.
|Mauricio Asenjo
|1
|0.33
|5.
|Martin Payero
|0
|0
|6.
|Лолло Лусиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0
|2.
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|3.
|Emanuel Olivera
|2
|0
|4.
|Yeiler Goez
|2
|0
|5.
|Wilson Morelo
|1
|0
|6.
|Лертора Федерико
|1
|0
|7.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|8.
|Cristian Bernardi
|1
|0
|9.
|Gonzalo Escobar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Martin Payero
|0
|1
|2.
|Лолло Лусиано
|1
|0
|3.
|Куэро Маурисио
|1
|0
|4.
|Rodrigo Arciero
|1
|0
|5.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|6.
|Alexis Maldonado
|1
|0
|7.
|Claudio Bravo III
|1
|0
|8.
|Emanuel Coronel
|1
|0
|9.
|Урси Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Банфилд
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте
Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =7 -4Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд
Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд
Последние игры между собой
Колон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Банфилд: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|2:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Тальерес Кордоба
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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