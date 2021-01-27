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Ред Булл Зальцбург
3:0
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
1:0
15' Гол
Кристенсен Расмус
2:0
29' Гол
Койта Секу
3:0
45' Гол
Дака Пэтсон
70' Желтая карточка
Райнер Константин
75' Желтая карточка
Койта Секу
90'+4
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
95
Бернардо
Фернандес
11
Ааронсон
Бренден
19
Камара
Мохамед
VII
16
Юнузович
Златко
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
7
Койта
Секу
1
Радлингер
Самуэль
6
Райнер
Константин
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
2
Майзль
Лука
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
5
Лергер
Михель
12
Байич
Анте
9
Гшвайдль
Бернд
17
Грюлль
Марко
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Рид
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Койта Секу 11 (1) 0.79
2. Дака Пэтсон 10 0.71
3. Бериша Мергим 7 0.5
4. Собослаи Доминик 4 (3) 0.29
5. Окафор Ноа 4 (1) 0.29
6. Кристенсен Расмус 2 0.14
7. Адейеми Карим 1 0.07
8. Фалльци Альберт 1 0.07
9. Онгене Жером 1 0.07
10. Мвепу Энок 1 0.07
11. Ашимеру Маджид 0 0
12. Юнузович Златко 0 0
13. Ульмер Андреас 0 0
14. Окугава Масая 0 0
15. Ааронсон Бренден 0 0
16. Шушич Лука 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 5 (4) 0.36
2. Байич Анте 2 0.14
3. Гшвайдль Бернд 2 0.14
4. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.14
5. Нутц Штефан 1 0.07
6. Грубек Валентин 1 0.07
7. Пэйнтсил Сет 1 0.07
8. Райнер Константин 1 0.07
9. Райфельтсхаммер Томас 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 5 0
2. Фалльци Альберт 4 0
3. Рамальо Андре 1 1
4. Фаркаш Патрик 2 0
5. Ашимеру Маджид 2 0
6. Окафор Ноа 2 0
7. Койта Секу 1 0
8. Мвепу Энок 1 0
9. Кристенсен Расмус 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Райнер Константин 2 1
4. Лакнер Маркус 1 1
5. Райфельтсхаммер Томас 2 0
6. Такугнади Балакием 2 0
7. Радлингер Самуэль 1 0
8. Нутц Штефан 1 0
9. Гшвайдль Бернд 1 0
10. Майзль Лука 1 0
11. Салли Садам 1 0
12. Сатин Мурат 1 0
13. Байич Анте 1 0
14. Грюлль Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 10.26% (4) 12.82% (5) 10.26% (4) 15.38% (6) 23.08% (9) 28.21% (11)
 Рид 0 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг
Рид Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен
Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Рид: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 3:1 Рид Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид Бундеслига
Рид 1:6 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид Бундеслига Рид 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Рид Кубок Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид Бундеслига Рид 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рид 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Рид Бундеслига Рид 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Рид Бундеслига Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 14 10 1 3 44 - 15 31
2. Рапид Вена Заявка 14 9 3 2 32 - 19 30
3. Штурм Заявка 14 8 4 2 25 - 10 28
4. ЛАСК Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5. Сваровски Тироль Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
6. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
7. Аустрия Вена Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
8. Санкт-Пёльтен Заявка 14 4 4 6 26 - 27 16
9. Хартберг Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
10. Рид Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
11. Альтах Заявка 14 2 2 10 12 - 32 8
12. Адмира Заявка 14 2 2 10 14 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
9. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Койта Секу бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Кристенсен Расмус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 9.80 18.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 15.00 41.00
  1.15 8.21 18.07

Самый высокий коэффициент на матч «Ред Булл Зальцбург» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ред Булл Зальцбург» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.90 1.04 4.05 1.19 3.40 1.28 2.34 1.57 1.94 1.86 1.67 2.33 1.38 3.04 1.28 3.54 1.12 5.40 1.09 5.80 1.04 7.80
8.60 1.04 7.00 1.08 3.75 1.25 3.20 1.32 1.10 6.25 1.82 1.92 1.77 2.05 1.37 2.95 1.10 6.25 1.07 7.50 1.05 4.50 1.14 5.20 1.03 10.00 1.02 11.00
3.42 1.33 2.73 1.48 2.26 1.67 2.38 1.61 1.95 1.92 1.48 2.71 1.31 3.50 1.23 4.27 1.85 2.01 1.56 2.49 1.42 2.95 1.33 3.39 1.16 5.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
5.70 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15 1.17 5.15
5.00 1.15 3.75 1.25 2.13 1.66 1.40 2.80 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
3.10 1.38 2.16 1.72 1.80 2.07 1.56 2.48 1.33 3.42 1.45 2.86 1.84 2.02 1.52 2.58 1.21 4.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.70 1.11 2.88 1.42 2.15 1.70 1.64 2.26 1.31 3.45 1.24 4.05
2.85 1.44 2.11 1.68 1.57 2.33 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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