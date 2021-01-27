Ред Булл Зальцбург
3:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Рид
1:0
15' ГолКристенсен Расмус
2:0
29' ГолКойта Секу
3:0
45' ГолДака Пэтсон
70' Желтая карточкаРайнер Константин
75' Желтая карточкаКойта Секу
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
- Нападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Miron Muslic
Ход матча
15'
29'
2:0
45'
3:0
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Койта Секу
|11 (1)
|0.79
|2.
|Дака Пэтсон
|10
|0.71
|3.
|Бериша Мергим
|7
|0.5
|4.
|Собослаи Доминик
|4 (3)
|0.29
|5.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.29
|6.
|Кристенсен Расмус
|2
|0.14
|7.
|Адейеми Карим
|1
|0.07
|8.
|Фалльци Альберт
|1
|0.07
|9.
|Онгене Жером
|1
|0.07
|10.
|Мвепу Энок
|1
|0.07
|11.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|12.
|Юнузович Златко
|0
|0
|13.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|14.
|Окугава Масая
|0
|0
|15.
|Ааронсон Бренден
|0
|0
|16.
|Шушич Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|5 (4)
|0.36
|2.
|Байич Анте
|2
|0.14
|3.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.14
|4.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.14
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.07
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.07
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.07
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.07
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|5
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|4
|0
|3.
|Рамальо Андре
|1
|1
|4.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|5.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|6.
|Окафор Ноа
|2
|0
|7.
|Койта Секу
|1
|0
|8.
|Мвепу Энок
|1
|0
|9.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Райнер Константин
|2
|1
|4.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|5.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|6.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|7.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|8.
|Нутц Штефан
|1
|0
|9.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|10.
|Майзль Лука
|1
|0
|11.
|Салли Садам
|1
|0
|12.
|Сатин Мурат
|1
|0
|13.
|Байич Анте
|1
|0
|14.
|Грюлль Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|28.21% (11)
|Рид
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг
Рид Последние 20 матчей: +7 =3 -10Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен
Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Рид: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Рид 1:6 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид Бундеслига Рид 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Рид Кубок Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид Бундеслига Рид 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рид 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Рид Бундеслига Рид 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Рид Бундеслига Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|44 - 15
|31
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 19
|30
|3.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|26 - 27
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 32
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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