Люнгбю
Позже
Стадион: Люнгбю
Копенгаген
18
Шиембе
Кевин
29
Торп
Виктор
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торп Виктор
|3
|0.19
|2.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.13
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.13
|4.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.06
|5.
|Геертсен Николай
|1
|0.06
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.06
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0.06
|8.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.06
|9.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|10.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|11.
|Риель Андре
|0
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|13.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|8 (4)
|0.5
|2.
|Вильчек Камиль
|5
|0.31
|3.
|Фальк Расмус
|4
|0.25
|4.
|Фишер Виктор
|2
|0.13
|5.
|Биэл Пеп
|2
|0.13
|6.
|Зека Карлос
|2
|0.13
|7.
|Бойлесен Николай
|1
|0.06
|8.
|Бартолец Карло
|1
|0.06
|9.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.06
|10.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.06
|11.
|Анкерсен Петер
|1
|0.06
|12.
|Стаге Йенс
|1
|0.06
|13.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|14.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|15.
|Бунду Мустафа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|3
|1
|2.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0
|4.
|Хебо Матиас
|4
|0
|5.
|Торп Виктор
|3
|0
|6.
|Фосгаард Лассе
|2
|0
|7.
|Геертсен Николай
|2
|0
|8.
|Грегор Паскаль
|2
|0
|9.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|10.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|11.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|12.
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|13.
|Риель Андре
|0
|1
|14.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|15.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
|16.
|Варминг Магнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|5
|1
|2.
|Кауфманн Миккель
|4
|1
|3.
|Йоргенсен Матиас
|4
|0
|4.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|5.
|Овьедо Брайан
|3
|0
|6.
|Фишер Виктор
|1
|1
|7.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|8.
|Фальк Расмус
|2
|0
|9.
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|10.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|11.
|Бойлесен Николай
|1
|0
|12.
|Бартолец Карло
|1
|0
|13.
|Стаге Йенс
|1
|0
|14.
|Биэл Пеп
|1
|0
|15.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|16.
|Стаменич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|16.67% (2)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Копенгаген
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю
Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5Копенгаген 3:2 Сённерйюск Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус
Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Копенгаген 2:3 Люнгбю Товарищеские матчи Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 21
|37
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Орхус
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 16
|32
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|30 - 25
|29
|5.
|Раннерс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 15
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 24
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 21
|21
|8.
|Ольборг
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|9.
|Вайле
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 28
|20
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 25
|18
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Копенгаген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Копенгаген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Копенгаген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров