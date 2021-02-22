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Люнгбю
 
Позже

Стадион:
Копенгаген
1
Миккельсен
Томас
20
Йоргенсен
Каспер
18
Шиембе
Кевин
2
Энгхардт
Каспер
4
Кроне
Свенн
25
Корнвиг
Эмиль
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Торп
Виктор
11
Коструп
Магнус
21
Йонссон
Карл-Йохан
17
Бартолец
Карло
4
Нельссон
Виктор
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
28
Бунду
Мустафа
7
Фишер
Виктор
Люнгбю
4-3-3
Копенгаген
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торп Виктор 3 0.19
2. Якобсен Кристиан II 2 0.13
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.13
4. Фосгаард Лассе 1 0.06
5. Геертсен Николай 1 0.06
6. Нильсен Эмиль 1 0.06
7. Варминг Магнус 1 0.06
8. Йоргенсен Каспер 1 0.06
9. Теллуфсен Расмус 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Риель Андре 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0
13. Энгхардт Каспер 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 8 (4) 0.5
2. Вильчек Камиль 5 0.31
3. Фальк Расмус 4 0.25
4. Фишер Виктор 2 0.13
5. Биэл Пеп 2 0.13
6. Зека Карлос 2 0.13
7. Бойлесен Николай 1 0.06
8. Бартолец Карло 1 0.06
9. Кауфманн Миккель 1 0.06
10. Дарами Мохаммед 1 0.06
11. Анкерсен Петер 1 0.06
12. Стаге Йенс 1 0.06
13. Бенгтссон Пьер 0 0
14. Овьедо Брайан 0 0
15. Бунду Мустафа 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 3 1
2. Хамалайнен Брайан 4 0
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0
4. Хебо Матиас 4 0
5. Торп Виктор 3 0
6. Фосгаард Лассе 2 0
7. Геертсен Николай 2 0
8. Грегор Паскаль 2 0
9. Гюткьяер Фредерик 2 0
10. Шиембе Кевин 2 0
11. Винтер Фредерик 2 0
12. Корнвиг Эмиль 2 0
13. Риель Андре 0 1
14. Нильсен Эмиль 1 0
15. Теллуфсен Расмус 1 0
16. Варминг Магнус 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 5 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Йоргенсен Матиас 4 0
4. Нельссон Виктор 4 0
5. Овьедо Брайан 3 0
6. Фишер Виктор 1 1
7. Вильчек Камиль 2 0
8. Фальк Расмус 2 0
9. Бьеллан Андреас 1 0
10. Йонссон Карл-Йохан 1 0
11. Бойлесен Николай 1 0
12. Бартолец Карло 1 0
13. Стаге Йенс 1 0
14. Биэл Пеп 1 0
15. Дарами Мохаммед 1 0
16. Стаменич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 16.67% (2) 0 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)
 Копенгаген 20.69% (6) 17.24% (5) 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю
Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Копенгаген 3:2 Сённерйюск Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус
Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Копенгаген 4:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Копенгаген Товарищеские матчи Люнгбю 1:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Суперлига Дании
Копенгаген 2:3 Люнгбю Товарищеские матчи Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 17 12 1 4 34 - 21 37
2. Митьюлланд Заявка 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Орхус Заявка 17 9 5 3 29 - 16 32
4. Копенгаген Заявка 16 9 2 5 30 - 25 29
5. Раннерс Заявка 17 8 3 6 26 - 15 27
6. Сённерйюск Заявка 17 7 3 7 25 - 24 24
7. Оденсе Заявка 17 5 6 6 20 - 21 21
8. Ольборг Заявка 17 5 6 6 18 - 24 21
9. Вайле Заявка 17 5 5 7 22 - 28 20
10. Нордшелланн Заявка 17 4 6 7 25 - 25 18
11. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
12. Хорсенс Заявка 17 1 4 12 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
2. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Копенгаген Заявка 8 4 1 3 16 - 13 13
6. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Оденсе Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
4. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
5. Орхус Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люнгбю - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Копенгаген
7.80
4.72
1.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 4.25 1.47
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.60 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 7.80 4.30 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 6.40 4.20 1.49
  7.67 4.77 1.44

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Копенгаген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Копенгаген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Копенгаген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.18 1.63 1.73 2.04 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 8.00
12.50 1.00 11.25 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.31 1.68 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.35 1.05 7.40
15.50 0.00 10.00 1.02 4.20 1.20 3.40 1.29 2.21 1.67 1.97 1.83 1.73 2.10 1.45 2.70 1.23 3.95 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50 0.00 13.50
4.58 1.22 2.70 1.51 2.25 1.69 2.00 1.89 1.72 2.20 1.56 2.53 1.45 2.85 1.17 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.23 1.61 1.53 2.41 1.13 5.40
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.14 1.71 1.48 2.46 1.15 4.60
3.38 1.35 2.84 1.47 2.22 1.71 1.74 2.20 1.52 2.66 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.89 1.85 1.26 3.65
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
3.40 1.32 1.91 1.82 1.44 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.15 1.33
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