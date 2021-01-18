Банфилд
1:1
Итог после пенальти
Бока Хуниорс
40' Желтая карточкаБуффарини Хулио
58' Желтая карточкаClaudio Bravo III
0:1
64' ГолКардона Эдвин
72' Желтая карточкаМас Эмануэль
87' Вторая желтая карточкаМас Эмануэль
88' Желтая карточкаВилья Себастьян
1:1
90' ГолЛолло Лусиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
33 Alan Varela
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
40'
64'
72'
87'
88'
90'
1:1
Пен
3:5
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата
Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сантос 3:0 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Банфилд 0:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Кубок Аргентины Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Банфилд 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 2:3 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Клаусура
Победитель
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