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  3. Аргентина: Кубок Диего Марадоны. Этап победителей: Плей-офф: Финал
Банфилд
1:1
Итог после пенальти
Бока Хуниорс
0'
40' Желтая карточка
Буффарини Хулио
58' Желтая карточка
Claudio Bravo III
0:1
64' Гол
Кардона Эдвин
72' Желтая карточка
Мас Эмануэль
87' Вторая желтая карточка
Мас Эмануэль
88' Желтая карточка
Вилья Себастьян
1:1
90' Гол
Лолло Лусиано
3:5
Пен' Пенальти
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Giuliano
Galoppo
21
Martin
Payero
17
Куэро
Маурисио
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
14
Nicolas
Capaldo
21
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
19
Сарате
Мауро
8
Кардона
Эдвин
9
Абила
Рамон
Банфилд
4-2-1-3
Бока Хуниорс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата
Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сантос 3:0 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Суперлига Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи
Банфилд 0:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Кубок Аргентины Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Банфилд 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 2:3 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Клаусура
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.75 3.10 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 59.00 7.20 1.08
  30.77 5.64 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.09 2.75 1.42 2.05 1.72 1.57 2.31 1.20 4.20 1.06 8.00
2.75 1.42 1.82 1.92 1.22 4.00 1.11 5.80 1.76 2.03 1.08 7.00 1.12 5.55 1.09 6.50 1.01 12.60 1.03 10.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
2.54 1.51 2.10 1.74 1.65 2.25 1.42 2.84 1.80 2.03 1.50 2.60 1.20 4.47 1.57 2.40 1.44 2.76 1.47 2.73 1.23 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.51 1.61 2.23 1.30 3.35 1.06 8.20
1.05 8.50 1.20 4.20 1.11 5.80 1.05 8.50 1.03 10.00
1.53 2.47 1.30 3.40 1.36 3.04 1.24 3.85 1.33 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.20 1.63 1.51 2.45 1.12 5.60
2.12 1.67 1.49 2.50 1.15 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
4.00 1.21
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