АЕК Ларнака
2:0
Второй тайм: 48'
Олимпиакос Никосия
1:0
3' ПенальтиТричковски Иван
2:0
26' ГолТричковски Иван
Ход матча
3'
1:0
26'
2:0
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +7 =4 -9АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Аполлон 3:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Анортосис 1:0 АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Пафос 5:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 3:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:3 АЕК Ларнака Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
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