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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
АЕК Ларнака
2:0
Второй тайм: 48'
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
3' Пенальти
Тричковски Иван
2:0
26' Гол
Тричковски Иван
48'

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Аполлон 3:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Анортосис 1:0 АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Пафос 5:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 3:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Товарищеские матчи АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:3 АЕК Ларнака Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Тричковски Иван из команды АЕК Ларнака забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.73
8.50
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.69 3.70 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.94 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.90 4.60
  1.56 4.78 4.96

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК Ларнака» – «Олимпиакос Никосия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК Ларнака» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос Никосия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК Ларнака» – «Олимпиакос Никосия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 4.66 1.17 3.12 1.36 2.17 1.64 1.66 2.15 1.38 2.90 1.23 3.90 1.11 5.95 1.09 6.40
9.90 1.01 8.60 1.03 3.34 1.28 2.77 1.41 1.96 1.88 1.51 2.45 1.33 3.04 1.13 4.95 1.10 5.65 1.01 10.00 1.03 8.30
12.50 1.01 9.00 1.04 3.70 1.25 2.90 1.41 2.14 1.71 1.93 1.87 1.73 2.11 1.57 2.44 1.36 3.00 1.15 4.80 1.12 5.50 1.03 9.70 1.03 9.30 0.00 15.50
3.68 1.28 2.88 1.43 2.28 1.64 1.97 1.87 1.75 2.10 1.53 2.53 1.45 2.74 1.35 3.20 1.13 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.43 1.52 1.58 2.29 1.27 3.54
2.94 1.37 2.00 1.76 1.42 2.73
1.94 1.86 1.44 2.80 1.14 5.60
3.24 1.35 2.67 1.49 2.09 1.77 1.65 2.26 1.46 2.76 1.34 3.26
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
3.20 1.32 1.97 1.78 1.46 2.60 1.28 3.46
2.73 1.42 1.70 2.08 1.28 3.42
2.85 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.91
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.27
3.40 1.31
Где смотреть матч АЕК Ларнака 2:0 Олимпиакос Никосия онлайн

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