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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Альдосиви
1:2
Конец матча
Сентраль Кордоба
0'
0:1
11' Гол
Leonardo Sequeira
1:1
15' Гол
Андрада Федерико
19' Желтая карточка
Cristian Vega
21' Желтая карточка
Dixon Renteria
32' Вторая желтая карточка
Dixon Renteria
43' Желтая карточка
Brian Guzman
1:2
44' Гол
Cristian Vega
80' Желтая карточка
Alejandro Miguel Sanchez
90' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
90'+7
1
Поцрнич
Лучано
36
Joaquin
Indacoechea
21
Emanuel
Iniguez
14
Federico
Milo
13
Инсуа
Эмануэль
24
Gaston
Lodico
5
Ромеро
Гастон
23
Brian
Guzman
10
Francisco
Grahl
20
Malcom
Braida
7
Андрада
Федерико
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
8
Juan
Cruz
III
44
Alejandro
Maciel
2
Federico
Andueza
31
Dixon
Renteria
12
Jonathan
Bay
14
Juan
Daniel
Galeano
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
7
Leonardo
Sequeira
45
Milton
Gimenez
Альдосиви
4-2-3-1
Сентраль Кордоба
5-3-2

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус
Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 0:4 Сентраль Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:3 Колон
Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Суперлига Альдосиви 2:1 Сентраль Кордоба Кубок
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Cristian Vega бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Brian Guzman получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Dixon Renteria получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    21'
    Dixon Renteria получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Cristian Vega получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Андрада Федерико бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Leonardo Sequeira бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.24 2.83

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.40 1.04 6.50 1.08 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.29 1.32 3.38 1.22 4.20 1.06 7.30 1.04 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.60 1.06 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.20 1.67 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
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