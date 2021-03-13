Альдосиви
1:2
Конец матча
Сентраль Кордоба
0:1
11' ГолLeonardo Sequeira
1:1
15' ГолАндрада Федерико
19' Желтая карточкаCristian Vega
21' Желтая карточкаDixon Renteria
32' Вторая желтая карточкаDixon Renteria
43' Желтая карточкаBrian Guzman
1:2
44' ГолCristian Vega
80' Желтая карточкаAlejandro Miguel Sanchez
90' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
23
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Hernan Lopez
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Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
11'
15'
19'
21'
32'
43'
44'
1:2
90'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =4 -11Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус
Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 0:4 Сентраль Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:3 Колон
Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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|1
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|2
|
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