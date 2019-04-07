Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Nya Ullevi Stadion
Эльфсборг
8' Желтая карточкаBenjamin Nygren
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминНападающий
-
27 Toko III
-
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг
Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг Гётеборг 0:2 АИК Хеккен 4:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эльфсборг Далкурд 1:1 Гётеборг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг
Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Эребру Гётеборг 2:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Хеккен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Фалькенберг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|АФК Эскильстуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Сириус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Эльфсборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Юргорден
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Хаммарбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Гётеборг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Эребру
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Норрчёпинг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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