Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Эльфсборг
0'
8' Желтая карточка
Benjamin Nygren
21'
1
Анестис
Яннис
24
Sebastian
Ohlsson
I
4
Carl
Starfelt
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
8
Барни
Юнес
14
Benjamin
Nygren
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
22
Хараишвили
Георгий
9
Robin
Soeder
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Joakim
Nilsson
II
20
Simon
Strand
21
Леви
Джонатан
16
Robert
Gojani
8
Холмен
Самуэль
18
Ольссон
Симон
17
Фрик
Пер
9
Цибицки
Павел
Гётеборг
4-2-3-1
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

8'
Benjamin Nygren
 
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг
Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг Гётеборг 0:2 АИК Хеккен 4:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эльфсборг Далкурд 1:1 Гётеборг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг
Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Эребру Гётеборг 2:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Сундсвалль 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Хеккен 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Фалькенберг 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. АФК Эскильстуна 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Сириус 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Эльфсборг 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эстерсунд 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Юргорден 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Хаммарбю 1 0 1 0 1 - 1 1
11. АИК 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Гётеборг 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Эребру 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Норрчёпинг 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кальмар 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Benjamin Nygren получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Ullevi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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