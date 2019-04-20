Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Пафос
3:2
Второй тайм: 76'
Докса Катокопия
0'
0:1
16' Гол
Папафотис Вассилис
1:1
18' Гол
Jens Cools
2:1
28' Гол
Jens Cools
2:2
65' Гол
Больевич Владимир
3:2
76' Гол
 76'
Пафос
Докса Катокопия

Ход матча

16'
0:1
Папафотис Вассилис
18'
Jens Cools
1:1
28'
Jens Cools
2:1
46'
 
Evgeny Pavlov
Батин Паул
57'
Фолпрехт Зденек
Brayan Angulo II
 
65'
2:2
Больевич Владимир
66'
Каро Андреас
Расич Федерико
 
76'
3:2

Предыдущие игры

Пафос Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис
Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис Эносис 1:1 Пафос Пафос 1:0 Докса Катокопия Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Пафос 2:1 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 1:2 Пафос Пафос 1:0 Омония Пафос 4:1 Арис Лимассол Алки Ороклинис 3:3 Пафос Арис Лимассол 2:1 Пафос Пафос 1:3 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Пафос Пафос 1:1 Аполлон
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:2 Пафос

Последние игры между собой

Пафос: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Докса Катокопия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Докса Катокопия 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:2 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 Пафос Первый дивизион
Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:0 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Пафос Первый дивизион Пафос 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 28 18 7 3 57 - 23 61
2. Аполлон 28 17 6 5 61 - 24 57
3. АЕК Ларнака 28 15 7 6 45 - 20 52
4. АЕЛ Лимаcсол 28 15 3 10 40 - 38 48
5. Неа Саламина 28 10 7 11 31 - 38 37
6. Омония 28 10 6 12 30 - 33 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 28 12 9 7 39 - 34 45
2. Пафос 2:2 29 10 8 11 35 - 46 38
3. Докса Катокопия 2:2 29 7 9 13 43 - 48 30
4. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
5. Эносис 28 6 7 15 24 - 46 25
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Йенс Коолс бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Папафотис Вассилис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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