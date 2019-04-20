Кипр: Первый дивизион 2018-2019
Пафос
3:2
Второй тайм: 76'
Докса Катокопия
0:1
16' ГолПапафотис Вассилис
1:1
18' ГолJens Cools
2:1
28' ГолJens Cools
2:2
65' ГолБольевич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jens CoolsЗащитник
-
92 Ракель ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Luca Polizzi
-
-
-
10 Lulinha
-
Главный тренер: Zeljko Kopic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Митря БогданЗащитник
-
21 Nils ZatlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Батин ПаулНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
2 Joel V
-
-
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Ход матча
16'
18'
1:1
28'
2:1
65'
76'
3:2
Предыдущие игры
Пафос Последние 20 матчей: +8 =6 -6Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис
Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис Эносис 1:1 Пафос Пафос 1:0 Докса Катокопия Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Пафос 2:1 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 1:2 Пафос Пафос 1:0 Омония Пафос 4:1 Арис Лимассол Алки Ороклинис 3:3 Пафос Арис Лимассол 2:1 Пафос Пафос 1:3 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Пафос Пафос 1:1 Аполлон
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:2 Пафос
Последние игры между собой
Пафос: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Докса Катокопия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:0 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Пафос Первый дивизион Пафос 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|28
|18
|7
|3
|57 - 23
|61
|2.
|Аполлон
|28
|17
|6
|5
|61 - 24
|57
|3.
|АЕК Ларнака
|28
|15
|7
|6
|45 - 20
|52
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|28
|15
|3
|10
|40 - 38
|48
|5.
|Неа Саламина
|28
|10
|7
|11
|31 - 38
|37
|6.
|Омония
|28
|10
|6
|12
|30 - 33
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|28
|12
|9
|7
|39 - 34
|45
|2.
|Пафос
|2:2
|29
|10
|8
|11
|35 - 46
|38
|3.
|Докса Катокопия
|2:2
|29
|7
|9
|13
|43 - 48
|30
|4.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|5.
|Эносис
|28
|6
|7
|15
|24 - 46
|25
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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