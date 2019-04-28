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  3. Бразилия: Серия A
Фламенго
1:1
Второй тайм: 48'
Крузейро
0'
5' Желтая карточка
Murilo Cerqueira
25' Желтая карточка
Para I
0:1
40' Гол
Роша Педро
1:1
41' Гол
Bruno Henrique IV
48'
37
Cesar
II
21
Para
I
3
Кайо
Родриго
6
Rene
III
43
Leo
Duarte
7
Рибейро
Эвертон
8
Куэльяр
Густаво
5
Виллиан
Арао
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Bruno
Henrique
IV
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
26
Деде
18
Додо
Родолфо
4
Murilo
Cerqueira
8
Энрике
Лима
20
Маркиньос
II
23
Rodriguinho
I
29
Lucas
Daniel
Romero
9
Fred
II
32
Роша
Педро
Фламенго
4-2-3-1
Крузейро
4-1-3-2

Ход матча

5'
 
Murilo Cerqueira
25'
Para I
 
40'
0:1
Роша Педро
(Fred II)
41'
Bruno Henrique IV
(Рибейро Эвертон)
1:1

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро
Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 4:0 Кабуфриэнсе Фламенго 3:1 Боавишта Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго
Крузейро Последние 20 матчей: +15 =5 -0
Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан
Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas Вилла Нова 0:3 Крузейро Боа Эспорте Клуб 2:2 Крузейро Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Патросиненсе

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Крузейро 0:2 Фламенго Серия A Крузейро 0:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 1:0 Крузейро Серия A Фламенго 0:2 Крузейро Кубок Либертадорес
Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Фламенго Кубок Фламенго 1:1 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 2:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Bruno Henrique бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Роша Педро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Пара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Murilo Cerqueira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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