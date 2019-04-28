5' Желтая карточкаMurilo Cerqueira
25' Желтая карточкаPara I
0:1
40' ГолРоша Педро
1:1
41' ГолBruno Henrique IV
37
Cesar
II
21
Para
I
6
Rene
III
43
Leo
Duarte
26
Деде
18
Додо
Родолфо
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
32
Роша
Педро
- Основной состав
-
37 Cesar IIВратарь
-
21 Para IЗащитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
-
16 Ronaldo VI
-
-
17 Hugo Moura
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 David VI
-
27 Jadson III
-
-
99 Sassa II
-
-
12 Рафаэл Пирес
Ход матча
25'
40'
0:1
41'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =3 -3ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро
Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 4:0 Кабуфриэнсе Фламенго 3:1 Боавишта Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго
Крузейро Последние 20 матчей: +15 =5 -0Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан
Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas Вилла Нова 0:3 Крузейро Боа Эспорте Клуб 2:2 Крузейро Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Патросиненсе
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Фламенго Кубок Фламенго 1:1 Крузейро Кубок Крузейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 2:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
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