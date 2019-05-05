Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:0
Первый тайм: 27'
Сантос
0'
3' Желтая карточка
Бруно Алмейда
16' Желтая карточка
Жорже Марко
27'
12
Jordi
2
Аподи
Диаллиссон
13
Gerson
Guimaraes
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
30
Бруно
Алмейда
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
19
Didira
7
Formagini
Caridade
Madson
Micao
10
Matheus
Savio
20
Кассиано
Диас
1
Vanderlei
III
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
4
Виктор
Феррас
30
Jean
Lucas
21
Diego
Pituca
3
Жорже
Марко
11
Rodrygo
27
Саша
Эдуардо
8
Куэва
Кристиан
Алагоано
4-2-3-1
Сантос
3-4-3

Ход матча

3'
Бруно Алмейда
 
16'
 
Жорже Марко

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил
Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано Алагоано 2:1 Муриси Форталеза 0:0 Алагоано
Сантос Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос
Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос Коринтианс 2:1 Сантос Атлас 1:0 Сантос Ред Булл Кампинас 0:0 Сантос Сантос 2:0 Ред Булл Кампинас Botafogo SP 4:0 Сантос Сантос 1:2 Некакса Сантос 0:1 Новоризонтину
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Сантос 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Фламенго 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Сан-Паулу 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Гойяс 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Крузейро 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ботафого Рибейрао 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Форталеза 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
13. Байя 2 1 0 1 5 - 5 3
14. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
15. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Алагоано 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Гремио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Аваи 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Флуминенсе 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Жорже Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Бруно Алмейда получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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