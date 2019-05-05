Бразилия: Серия A 2019
3' Желтая карточкаБруно Алмейда
16' Желтая карточкаЖорже Марко
12
Jordi
19
Didira
30
Jean
Lucas
21
Diego
Pituca
11
Rodrygo
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jean LucasПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 RodrygoНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 EversonВратарь
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Jobson III
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
16'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +10 =7 -3Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил
Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано Алагоано 2:1 Муриси Форталеза 0:0 Алагоано
Сантос Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос
Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос Коринтианс 2:1 Сантос Атлас 1:0 Сантос Ред Булл Кампинас 0:0 Сантос Сантос 2:0 Ред Булл Кампинас Botafogo SP 4:0 Сантос Сантос 1:2 Некакса Сантос 0:1 Новоризонтину
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Сантос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Сан-Паулу
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Гойяс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Крузейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Форталеза
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|13.
|Байя
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|15.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Алагоано
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Гремио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Аваи
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Флуминенсе
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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