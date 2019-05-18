Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
2:1
Второй тайм: 67'
Крузейро
39' Желтая карточкаRodriguinho I
1:0
44' ГолНино Хуан
2:0
46' ГолЛусиано Невес
2:1
49' ГолРобиньо Робсон
62' Желтая карточкаАллан Родригес
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
17
Leo
I
10
Гансо
Пауло
12
Рафаэл
Пирес
26
Деде
32
Роша
Педро
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
17 Leo IПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
13 Frazan
-
15 Douglas XV
-
23 Хоао Педро
-
39 Rodolfo II
- Основной состав
-
12 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
-
17 RanielНападающий
-
99 Sassa II
-
11 David VI
-
-
39 Vitor Eudes
-
27 Jadson III
-
Ход матча
39'
44'
1:0
46'
2:0
49'
2:1
62'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе
Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе
Крузейро Последние 20 матчей: +14 =3 -3Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс
Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Крузейро: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Флуминенсе 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:4 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 3:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Флуминенсе Серия A Крузейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Сантос
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Фламенго
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Байя
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Интернасьональ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Флуминенсе
|2:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|12.
|Крузейро
|1:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Шапекоэнсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Алагоано
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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