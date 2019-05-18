Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Флуминенсе
2:1
Второй тайм: 67'
Крузейро
0'
39' Желтая карточка
Rodriguinho I
1:0
44' Гол
Нино Хуан
2:0
46' Гол
Лусиано Невес
2:1
49' Гол
Робиньо Робсон
62' Желтая карточка
Аллан Родригес
67'
25
Detofol
Agenor
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
3
Matheus
Ferraz
19
Caio
XIII
29
Аллан
Родригес
20
Daniel
XII
17
Leo
I
10
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
18
Лусиано
Невес
12
Рафаэл
Пирес
29
Lucas
Daniel
Romero
26
Деде
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
28
Орехуэла
Луис
19
Робиньо
Робсон
23
Rodriguinho
I
32
Роша
Педро
9
Fred
II
Флуминенсе
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Rodriguinho I
44'
Нино Хуан
(Daniel XII)
1:0
46'
Лусиано Невес
2:0
49'
2:1
Робиньо Робсон
58'
 
Маркиньос II
Орехуэла Луис
62'
Аллан Родригес
 

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе
Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе
Крузейро Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс
Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Крузейро: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Флуминенсе 1:1 Крузейро Кубок Крузейро 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:1 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:4 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 3:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Флуминенсе Серия A Крузейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Сантос 0:1 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Атлетико Минейро 0:0 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Фламенго 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Атлетико Паранаэнсе 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Байя 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Интернасьональ 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Флуминенсе 2:1 5 2 0 3 8 - 9 6
12. Крузейро 1:2 5 2 0 3 6 - 9 6
13. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Шапекоэнсе 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Форталеза 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Алагоано 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Нино Хуан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Rodriguinho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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