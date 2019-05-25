Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
9' Гол
Вибе Лассе
47' Желтая карточка
Alhassan Yusuf
55' Желтая карточка
Вибе Лассе
60' Желтая карточка
Victor Wernersson
65'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
15
Аркивуо
Кари
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
99
Ясин
Ахмед
9
Еремеефф
Александер
7
Селик
Мерван
1
Анестис
Яннис
24
Sebastian
Ohlsson
I
4
Carl
Starfelt
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
19
August
Erlingmark
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
14
Benjamin
Nygren
29
Вибе
Лассе
22
Хараишвили
Георгий
Хеккен
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Вибе Лассе
(Карлссон-Лагемюр Патрик)
47'
 
Alhassan Yusuf
55'
 
Вибе Лассе
60'
 
Victor Wernersson

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг
Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан
Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 1:5 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Хеккен Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 11 7 3 1 19 - 8 24
2. Гётеборг 1:0 11 6 3 2 19 - 10 21
3. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Хеккен 0:1 11 6 2 3 16 - 9 20
5. Юргорден 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Хаммарбю 10 5 3 2 18 - 12 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Норрчёпинг 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Эстерсунд 10 3 4 3 11 - 14 13
10. Эребру 10 3 2 5 14 - 18 11
11. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
12. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
13. Хельсинборг 10 2 3 5 11 - 17 9
14. Сундсвалль 11 2 3 6 13 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 0:2 11 1 3 7 9 - 18 6
16. Фалькенберг 10 1 2 7 8 - 20 5
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    60'
    Victor Wernersson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    55'
    Вибе Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Alhassan Yusuf получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Вибе Лассе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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