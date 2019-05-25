Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Бравида Арена
Гётеборг
0:1
9' ГолВибе Лассе
47' Желтая карточкаAlhassan Yusuf
55' Желтая карточкаВибе Лассе
60' Желтая карточкаVictor Wernersson
22
Тойвио
Йоона
15
Аркивуо
Кари
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Toko III
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
9'
47'
55'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +14 =2 -4Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг
Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 1:5 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|2.
|Гётеборг
|1:0
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|3.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Хеккен
|0:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 9
|20
|5.
|Юргорден
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Хаммарбю
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Норрчёпинг
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Эстерсунд
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|11.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|12.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|13.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|14.
|Сундсвалль
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|16.
|Фалькенберг
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
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