Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1830
Старт
0'
58' Желтая карточка
Erlend Segberg
0:1
60' Гол в свои ворота
Стейринг Пер-Магнус
81' Желтая карточка
Йенсен Сикстен
90' Желтая карточка
Сигурдарсон Арон
90' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
90'+7
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
3
Стейринг
Пер-Магнус
5
Фредриксен
Ульрик
22
Хельгесен
Эйвинн
24
Йенсен
Сикстен
8
Биркелунд
Ейрик
6
Эрнеманн
Стеффен
7
Шульц
Эрик
19
Свеен
Оле
18
Хеуген
Сигурд
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
19
Скаанес
Каспер
10
Кристенсен
Тобиас
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
Согндаль
4-4-2
Старт
4-2-3-1

Ход матча

21'
Солтведт Йоахим
Биркелунд Ейрик
 
58'
 
Erlend Segberg
60'
0:1
Стейринг Пер-Магнус
68'
Адамс Акор
Эрнеманн Стеффен
 
73'
 
Isaac Twum
Erlend Segberg
76'
Sivert Heggheim Mannsverk
Хельгесен Эйвинн
 
78'
 
Финнбогасон Кристьян Флоки
Mathias Bringaker
81'
Йенсен Сикстен
 
90'
 
Сигурдарсон Арон
90'
Фредриксен Ульрик
 
90'
 
Espen Hammer Berger
Кристенсен Тобиас

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн
Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль
Старт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт
Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Старт 1:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:2 Старт Типпелиген Старт 3:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:1 Старт Типпелиген
Согндаль 2:1 Старт Товарищеские матчи Старт 2:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 2:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Согндаль Типпелиген Старт 1:1 Согндаль Товарищеские матчи Старт 1:1 Согндаль Адекколига Согндаль 0:3 Старт Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 14 11 2 1 29 - 11 35
2. Саннефьёрд 14 10 3 1 27 - 16 33
3. Старт 14 9 1 4 26 - 18 28
4. Рёуфосс 14 9 1 4 28 - 26 28
5. Конгсвингер 14 7 3 4 17 - 12 24
6. КФУМ 14 7 2 5 28 - 22 23
7. Нест-Сотра 14 6 3 5 19 - 14 21
8. Улленсакер-Киса 14 6 2 6 29 - 19 20
9. Согндаль 14 6 2 6 27 - 24 20
10. Санднес 14 5 5 4 22 - 19 20
11. Ерв 14 3 6 5 17 - 24 15
12. Хам-Кам 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Скейд 14 2 5 7 16 - 22 11
14. Нутодден 14 3 1 10 15 - 24 10
15. Стрёммен 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 14 0 2 12 20 - 51 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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