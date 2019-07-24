Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
0:1
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 1830
Старт
58' Желтая карточкаErlend Segberg
0:1
60' Гол в свои воротаСтейринг Пер-Магнус
81' Желтая карточкаЙенсен Сикстен
90' Желтая карточкаСигурдарсон Арон
90' Желтая карточкаФредриксен Ульрик
19
Свеен
Оле
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Свеен ОлеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
-
10 Адамс АкорНападающий
- Нападающий
-
35 Eirik Lereng
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
18 Isaac Twum
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
58'
60'
81'
90'
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн
Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль
Старт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Саннефьёрд
|14
|10
|3
|1
|27 - 16
|33
|3.
|Старт
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|4.
|Рёуфосс
|14
|9
|1
|4
|28 - 26
|28
|5.
|Конгсвингер
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|6.
|КФУМ
|14
|7
|2
|5
|28 - 22
|23
|7.
|Нест-Сотра
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|8.
|Улленсакер-Киса
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|9.
|Согндаль
|14
|6
|2
|6
|27 - 24
|20
|10.
|Санднес
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Ерв
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|12.
|Хам-Кам
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Скейд
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|14.
|Нутодден
|14
|3
|1
|10
|15 - 24
|10
|15.
|Стрёммен
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|16.
|Тромсдален
|14
|0
|2
|12
|20 - 51
|2
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