Норвегия: Типпелиген 2019
38' Желтая карточкаПиринен Юха
45' Желтая карточкаOscar Aga
0:1
76' ПенальтиТейлор Роберт
10
Боли
Франк
29
Oscar
Aga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Боли ФранкНападающий
-
29 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Jie SunЗащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
38'
45'
76'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +9 =3 -8Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн
Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек Гётеборг 2:0 Стабек Олесунн 1:1 Стабек
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава
Последние игры между собой
Стабек: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тромсё: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тромсё 0:3 Стабек Типпелиген Тромсё 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Тромсё Типпелиген Стабек 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:4 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:3 Стабек Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|8
|1
|3
|28 - 12
|25
|2.
|Одд
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Будё-Глимт
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|4.
|Кристиансунд
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|5.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Викинг
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Волеренга
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|8.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|9.
|Русенборг
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Ранхейм
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Тромсё
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|14.
|Мьёндален
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|15.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|16.
|Стабек
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
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