Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Стабек
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3682
Тромсё
0'
38' Желтая карточка
Пиринен Юха
45' Желтая карточка
Oscar Aga
0:1
76' Пенальти
Тейлор Роберт
90'+5
12
Сандберг
Маркус
5
Steinar
Stroemnes
4
Демидов
Вадим
21
Вихманн
Мадис
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Кирк
Николай
6
Касси
Люк
8
Бохинен
Эмиль
20
Брюнхильдсен
Ола
10
Боли
Франк
29
Oscar
Aga
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
6
Пиринен
Юха
15
Андерсен
Магнус
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
11
Тейлор
Роберт
17
Бернтсен
Даниэль
Стабек
4-4-2
Тромсё
3-5-2

Ход матча

38'
 
Пиринен Юха
45'
Oscar Aga
 
53'
Браатен Даниэль
Oscar Aga
 
61'
Ветлесен Уго
Steinar Stroemnes
 
73'
Peder Vogt
Кирк Николай
 
76'
0:1
Тейлор Роберт
77'
 
Бакенга Мушага
Бернтсен Даниэль
89'
 
Сокол Артём
Lasse Nilsen

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн
Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек Гётеборг 2:0 Стабек Олесунн 1:1 Стабек
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава

Последние игры между собой

Стабек: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тромсё: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Стабек 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Тромсё Типпелиген Стабек 1:2 Тромсё Типпелиген
Тромсё 0:3 Стабек Типпелиген Тромсё 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Тромсё Типпелиген Стабек 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:4 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:3 Стабек Типпелиген Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Стабек Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 12 8 1 3 28 - 12 25
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 11 5 2 4 17 - 16 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 10 2 4 4 9 - 11 10
13. Тромсё 11 3 1 7 11 - 19 10
14. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
15. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 12 - 17 9
16. Стабек 9 2 1 6 6 - 14 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Oscar Aga получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Пиринен Юха получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...