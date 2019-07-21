Международный кубок чемпионов 2019
Реал Мадрид
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Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал
Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =2 -5Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал
Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бавария
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Фиорентина
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ювентус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Интер Милан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Реал Мадрид
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Гвадалахара
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Реал Мадрид
70% (56)
Ничья
18.8% (15)
Арсенал
11.3% (9)
2:1 Реал Мадрид
45% (36)
1:1 Ничья
11.3% (9)
1:2 Арсенал
10% (8)
3:1 Реал Мадрид
7.5% (6)
2:0 Реал Мадрид
7.5% (6)
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