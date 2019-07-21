Международный кубок чемпионов 2019

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Реал Мадрид
 
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Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал
Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал
Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арсенал 1:0 Реал Мадрид Кубок Эмирейтс
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Бенфика 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Тоттенхэм 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бавария 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Фиорентина 2 1 0 1 2 - 4 3
7. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ювентус 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Интер Милан 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Реал Мадрид 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Гвадалахара 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 24.07.2019, осталось 1 день 23 часа 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - Арсенал
    Реал Мадрид
    70% (56)
    Ничья
    18.8% (15)
    Арсенал
    11.3% (9)
    2:1 Реал Мадрид
    45% (36)
    1:1 Ничья
    11.3% (9)
    1:2 Арсенал
    10% (8)
    3:1 Реал Мадрид
    7.5% (6)
    2:0 Реал Мадрид
    7.5% (6)
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