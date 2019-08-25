Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
3:0
Первый тайм: 40'
Форталеза
0'
1:0
2' Гол
Marinho II
2:0
10' Гол
Жорже Марко
3:0
32' Гол
Саша Эдуардо
35' Желтая карточка
Juninho V
40'
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
3
Жорже
Марко
25
Эвандро
Гоэбел
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
Жаксон
6
Carlinho
15
Фелипе
Мартинс
55
Juninho
V
7
Эдинью
Арналду
13
Gabriel
Dias
20
Ромариньо
Рикардо
9
Веллингтон
Паулиста
Сантос
4-3-3
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

2'
Marinho II
(Саша Эдуардо)
1:0
10'
Жорже Марко
2:0
32'
Саша Эдуардо
(Жорже Марко)
3:0
35'
 
Juninho V

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла
Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза
Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 3:0 16 11 2 3 28 - 14 35
2. Сан-Паулу 0:0 16 8 7 1 20 - 9 31
3. Фламенго 15 9 3 3 32 - 18 30
4. Палмейрас 15 8 6 1 24 - 10 30
5. Коринтианс 15 7 6 2 17 - 8 27
6. Интернасьональ 1:0 16 8 3 5 18 - 12 27
7. Атлетико Минейро 16 8 3 5 22 - 17 27
8. Байя 16 6 6 4 18 - 15 24
9. Ботафого Рибейрао 15 7 1 7 14 - 15 22
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 1 8 23 - 17 22
11. Гремио 16 5 6 5 20 - 21 21
12. Сеара 15 6 2 7 19 - 14 20
13. Гойяс 0:1 16 5 3 8 14 - 25 18
14. Васко да Гама 0:0 16 4 6 6 14 - 22 18
15. Форталеза 0:3 16 5 2 9 16 - 24 17
16. Крузейро 15 3 5 7 13 - 22 14
17. Шапекоэнсе 15 3 4 8 16 - 27 13
18. Флуминенсе 15 3 3 9 19 - 25 12
19. Алагоано 15 2 5 8 4 - 22 11
20. Аваи 15 0 6 9 7 - 21 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Жорже Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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