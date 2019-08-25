Бразилия: Серия A 2019
1:0
2' ГолMarinho II
2:0
10' ГолЖорже Марко
3:0
32' ГолСаша Эдуардо
35' Желтая карточкаJuninho V
22
Everson
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
6
Carlinho
55
Juninho
V
13
Gabriel
Dias
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
20 Jobson III
-
-
31 Para I
-
33 John Victor
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
97 АндреНападающий
-
-
14 Nathan III
-
-
23 Max Walef
-
Ход матча
2'
1:0
10'
2:0
32'
3:0
35'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +14 =2 -4Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла
Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =4 -9Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза
Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико Форталеза 1:3 Коринтианс Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3:0
|16
|11
|2
|3
|28 - 14
|35
|2.
|Сан-Паулу
|0:0
|16
|8
|7
|1
|20 - 9
|31
|3.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|4.
|Палмейрас
|15
|8
|6
|1
|24 - 10
|30
|5.
|Коринтианс
|15
|7
|6
|2
|17 - 8
|27
|6.
|Интернасьональ
|1:0
|16
|8
|3
|5
|18 - 12
|27
|7.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|8.
|Байя
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|1
|7
|14 - 15
|22
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|1
|8
|23 - 17
|22
|11.
|Гремио
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|12.
|Сеара
|15
|6
|2
|7
|19 - 14
|20
|13.
|Гойяс
|0:1
|16
|5
|3
|8
|14 - 25
|18
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|15.
|Форталеза
|0:3
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|16.
|Крузейро
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|17.
|Шапекоэнсе
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|18.
|Флуминенсе
|15
|3
|3
|9
|19 - 25
|12
|19.
|Алагоано
|15
|2
|5
|8
|4 - 22
|11
|20.
|Аваи
|15
|0
|6
|9
|7 - 21
|6
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