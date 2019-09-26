США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
4:1
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
14' Гол
Митрицэ Александру
2:0
23' Гол
Митрицэ Александру
27' Желтая карточка
Погба Флорентин
33' Желтая карточка
Ринг Александр
3:0
34' Гол
Митрицэ Александру
36' Желтая карточка
Tony Rocha
45' Желтая карточка
Пирес Леандро
52' Желтая карточка
Шано Максим
3:1
53' Гол
Мартинес Гонсало
56' Желтая карточка
Eric Daian Remedi
71' Желтая карточка
Valentin Castellanos
4:1
87' Гол
Эбер Араужо
89' Желтая карточка
Mohammed Adams
90' Желтая карточка
Матаррита Рональд
90'+5
1
Джонсон
Шон
33
Sebastien
Ibeagha
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
29
Тажури-Шради
Исмаэль
15
Tony
Rocha
8
Ринг
Александр
22
Матаррита
Рональд
10
Моралес
Максимильяно
11
Valentin
Castellanos
28
Митрицэ
Александру
1
Гузан
Брэд
5
Пирес
Леандро
12
Miles
Robinson
11
Eric
Daian
Remedi
2
Эскобар
Франко
15
Вильяльба
Эктор
6
Нэйджби
Дарлингтон
4
Погба
Флорентин
10
Мартинес
Гонсало
19
Brandon
Vazquez
16
Хайндмен
Эмерсон
Нью-Йорк Сити
3-4-3
Атланта Юнайтед
3-4-3

Ход матча

14'
Митрицэ Александру
(Тажури-Шради Исмаэль)
1:0
23'
Митрицэ Александру
(Моралес Максимильяно)
2:0
27'
 
Погба Флорентин
33'
Ринг Александр
 
34'
Митрицэ Александру
3:0
36'
Tony Rocha
 
45'
 
Пирес Леандро
52'
Шано Максим
 
53'
3:1
Мартинес Гонсало
56'
 
Eric Daian Remedi
63'
Эбер Араужо
Митрицэ Александру
 
69'
 
Mohammed Adams
Eric Daian Remedi
71'
 
Мерам Жустин
Вильяльба Эктор
71'
Valentin Castellanos
 
82'
 
Перейра Дион
Эскобар Франко
87'
Эбер Араужо
4:1
87'
Jesus Medina
Тажури-Шради Исмаэль
 
89'
 
Mohammed Adams
90'
Justin Haak
Valentin Castellanos
 
90'
Матаррита Рональд
 

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС
Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 32 17 10 5 61 - 39 61
2. Атланта Юнайтед 32 17 3 12 54 - 41 54
3. Филадельфия Юнион 31 15 7 9 55 - 45 52
4. Ди Си Юнайтед 32 13 9 10 42 - 38 48
5. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 5 13 53 - 48 47
6. Торонто 32 12 10 10 54 - 50 46
7. Нью-Инглэнд Революшн 31 10 11 10 45 - 52 41
8. Чикаго Файр 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 32 11 4 17 43 - 59 37
10. Орландо Сити 32 9 9 14 41 - 46 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 8 4 78 - 34 65
2. Сиэтл Саундерс 32 14 8 10 50 - 49 50
3. Миннесота Юнайтед 0:1 32 14 7 11 49 - 41 49
4. Лос-Анджелес Гэлакси 31 15 3 13 51 - 50 48
5. Реал Солт-Лейк 31 14 5 12 42 - 38 47
6. Даллас 32 12 9 11 48 - 43 45
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 13 5 13 50 - 49 44
8. Портленд Тимберс 31 13 5 13 45 - 44 44
9. Спортинг Канзас-Сити 1:0 32 11 7 14 47 - 57 40
10. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
11. Хьюстон Динамо 31 11 4 16 43 - 52 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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