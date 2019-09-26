США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
4:1
Конец матча
Стадион: Янки
Атланта Юнайтед
1:0
14' ГолМитрицэ Александру
2:0
23' ГолМитрицэ Александру
27' Желтая карточкаПогба Флорентин
33' Желтая карточкаРинг Александр
3:0
34' ГолМитрицэ Александру
36' Желтая карточкаTony Rocha
45' Желтая карточкаПирес Леандро
52' Желтая карточкаШано Максим
3:1
53' ГолМартинес Гонсало
56' Желтая карточкаEric Daian Remedi
71' Желтая карточкаValentin Castellanos
4:1
87' ГолЭбер Араужо
89' Желтая карточкаMohammed Adams
90' Желтая карточкаМатаррита Рональд
15
Tony
Rocha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кала ХуанЗащитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
- Нападающий
-
80 Justin Haak
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
14'
23'
27'
33'
34'
36'
45'
52'
53'
3:1
87'
4:1
89'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|32
|17
|10
|5
|61 - 39
|61
|2.
|Атланта Юнайтед
|32
|17
|3
|12
|54 - 41
|54
|3.
|Филадельфия Юнион
|31
|15
|7
|9
|55 - 45
|52
|4.
|Ди Си Юнайтед
|32
|13
|9
|10
|42 - 38
|48
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|5
|13
|53 - 48
|47
|6.
|Торонто
|32
|12
|10
|10
|54 - 50
|46
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|10
|11
|10
|45 - 52
|41
|8.
|Чикаго Файр
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|32
|11
|4
|17
|43 - 59
|37
|10.
|Орландо Сити
|32
|9
|9
|14
|41 - 46
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|8
|4
|78 - 34
|65
|2.
|Сиэтл Саундерс
|32
|14
|8
|10
|50 - 49
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|32
|14
|7
|11
|49 - 41
|49
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|15
|3
|13
|51 - 50
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|31
|14
|5
|12
|42 - 38
|47
|6.
|Даллас
|32
|12
|9
|11
|48 - 43
|45
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|13
|5
|13
|50 - 49
|44
|8.
|Портленд Тимберс
|31
|13
|5
|13
|45 - 44
|44
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|32
|11
|7
|14
|47 - 57
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|11.
|Хьюстон Динамо
|31
|11
|4
|16
|43 - 52
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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