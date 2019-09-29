Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
0:1
38' Гол
Скрабб Симон
0:2
54' Пенальти
Нюман Кристоффер
59'
16
Hampus
Nilsson
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
33
Юза
Тибор
18
Эрикссон
Якоб
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
12
Кристоффер
Карлссон
20
Чибуйке
Джон
11
Robin
Oestlind
10
Karl
Soederstroem
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
23
Блумквист
Андреас
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
10
Скрабб
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
Фалькенберг
4-2-3-1
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

20'
Tobias Englund
Robin Oestlind
 
38'
0:1
Скрабб Симон
46'
 
Кастегрен Хенрик
Ларсен Каспер
46'
Веде Антон
Karl Soederstroem
 
54'
0:2
Нюман Кристоффер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 12
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг
Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю
Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 5:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. Мальмё 0:0 26 15 9 2 47 - 14 54
3. АИК 26 16 5 5 38 - 20 53
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Норрчёпинг 2:0 26 14 7 5 46 - 20 49
6. Хеккен 26 13 6 7 40 - 23 45
7. Гётеборг 26 12 9 5 39 - 26 45
8. Эльфсборг 26 8 9 9 34 - 42 33
9. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
10. Хельсинборг 25 6 6 13 23 - 42 24
11. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
12. Сириус 26 6 4 16 29 - 48 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Сундсвалль 26 4 7 15 25 - 41 19
15. Фалькенберг 0:2 26 4 7 15 20 - 51 19
16. АФК Эскильстуна 0:0 26 3 7 16 22 - 53 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
  • 20'
    Робин Эстлинд уходит, Tobias Englund вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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