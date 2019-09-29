Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Норрчёпинг
0:1
38' ГолСкрабб Симон
0:2
54' ПенальтиНюман Кристоффер
33
Юза
Тибор
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Mergim Laci
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
-
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
38'
0:1
54'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 12
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг
Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =2 -4Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю
Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|Мальмё
|0:0
|26
|15
|9
|2
|47 - 14
|54
|3.
|АИК
|26
|16
|5
|5
|38 - 20
|53
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|26
|14
|7
|5
|46 - 20
|49
|6.
|Хеккен
|26
|13
|6
|7
|40 - 23
|45
|7.
|Гётеборг
|26
|12
|9
|5
|39 - 26
|45
|8.
|Эльфсборг
|26
|8
|9
|9
|34 - 42
|33
|9.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|10.
|Хельсинборг
|25
|6
|6
|13
|23 - 42
|24
|11.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|12.
|Сириус
|26
|6
|4
|16
|29 - 48
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Сундсвалль
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|15.
|Фалькенберг
|0:2
|26
|4
|7
|15
|20 - 51
|19
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|26
|3
|7
|16
|22 - 53
|16
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