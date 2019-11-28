Бразилия: Серия A 2019
0:1
27' ГолGalhardo Thiago
45' Желтая карточкаВальдо Валмиро
57' Желтая карточкаVictor Vitinho1
1:1
65' ГолBruno Henrique IV
2:1
74' ГолBruno Henrique IV
84' Красная карточкаSamuel VII
3:1
85' ГолBruno Henrique IV
4:1
90' ГолVictor Vitinho1
90' Желтая карточкаКайо Родриго
2
Rodinei
6
Rene
III
19
Reinier
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
10
Felipe
XVI
- Основной состав
- Вратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 ReinierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛинкольнНападающий
-
-
23 Lucas Silva3
-
-
18 Rafinha 1
-
-
12 Cesar II
-
17 Hugo Moura
-
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Нападающий
-
77 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Wescley V
Ход матча
27'
45'
57'
65'
1:1
74'
84'
85'
90'
90'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0Фламенго 2:1 Ривер Плейт Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго
Сеара Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сеара 1:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Сеара Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ
Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4:1
|35
|26
|6
|3
|77 - 31
|84
|2.
|Сантос
|34
|20
|8
|6
|53 - 30
|68
|3.
|Палмейрас
|34
|19
|11
|4
|53 - 27
|68
|4.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|17
|8
|10
|49 - 31
|59
|6.
|Сан-Паулу
|34
|14
|12
|8
|34 - 25
|54
|7.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|8.
|Интернасьональ
|35
|14
|9
|12
|40 - 36
|51
|9.
|Гойяс
|35
|14
|7
|14
|41 - 55
|49
|10.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|11.
|Васко да Гама
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|12.
|Форталеза
|34
|12
|7
|15
|44 - 46
|43
|13.
|Ботафого Рибейрао
|35
|13
|3
|19
|30 - 41
|42
|14.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|15.
|Флуминенсе
|34
|10
|8
|16
|34 - 44
|38
|16.
|Сеара
|1:4
|35
|10
|7
|18
|34 - 38
|37
|17.
|Крузейро
|34
|7
|15
|12
|27 - 40
|36
|18.
|Алагоано
|34
|7
|8
|19
|21 - 51
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|35
|3
|9
|23
|16 - 55
|18
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