Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
4:1
Конец матча
Сеара
0'
0:1
27' Гол
Galhardo Thiago
45' Желтая карточка
Вальдо Валмиро
57' Желтая карточка
Victor Vitinho1
1:1
65' Гол
Bruno Henrique IV
2:1
74' Гол
Bruno Henrique IV
84' Красная карточка
Samuel VII
3:1
85' Гол
Bruno Henrique IV
4:1
90' Гол
Victor Vitinho1
90' Желтая карточка
Кайо Родриго
90'+6
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
3
Кайо
Родриго
4
Родолфо
Гайото
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
10
Diego
Ribas
da
Cunha1
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
19
Reinier
27
Bruno
Henrique
IV
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
4
Eduardo
Brock
6
Joao
Lucas
II
30
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
8
Ricardinho
VI
10
Felipe
XVI
89
Galhardo
Thiago
Фламенго
4-2-3-1
Сеара
4-5-1

Ход матча

27'
0:1
Galhardo Thiago
(Jose M.F. Moreno Chico II)
37'
Victor Vitinho1
Reinier
 
45'
 
Вальдо Валмиро
46'
 
Tiago Alves II
Galhardo Thiago
53'
Линкольн
Diego Ribas da Cunha1
 
57'
Victor Vitinho1
 
65'
Bruno Henrique IV
(Линкольн)
1:1
71'
 
Galiano da Costa Mateus III
Ricardinho VI
74'
Bruno Henrique IV
(Де Арраскаэта Джорджиан)
2:1
76'
 
Leandro Carvalho
Joao Lucas II
84'
 
Samuel VII
85'
Bruno Henrique IV
3:1
87'
Герсон Сантос
Де Арраскаэта Джорджиан
 
90'
Victor Vitinho1
(Рибейро Эвертон)
4:1
90'
Кайо Родриго
 

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Фламенго 2:1 Ривер Плейт Гремио 0:1 Фламенго Фламенго 4:4 Васко да Гама Фламенго 3:1 Байя
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго
Сеара Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сеара 1:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Сеара Форталеза 1:0 Сеара Сеара 2:0 Интернасьональ
Палмейрас 1:0 Сеара Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Сеара 0:3 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сеара Серия A Сеара 0:3 Фламенго Серия A Сеара 0:0 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио
Сеара 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Сеара Серия A Сеара 2:2 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:2 Сеара Кубок Бразилии Сеара 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сеара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 4:1 35 26 6 3 77 - 31 84
2. Сантос 34 20 8 6 53 - 30 68
3. Палмейрас 34 19 11 4 53 - 27 68
4. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
5. Атлетико Паранаэнсе 35 17 8 10 49 - 31 59
6. Сан-Паулу 34 14 12 8 34 - 25 54
7. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
8. Интернасьональ 35 14 9 12 40 - 36 51
9. Гойяс 35 14 7 14 41 - 55 49
10. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
11. Васко да Гама 34 11 11 12 36 - 42 44
12. Форталеза 34 12 7 15 44 - 46 43
13. Ботафого Рибейрао 35 13 3 19 30 - 41 42
14. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
15. Флуминенсе 34 10 8 16 34 - 44 38
16. Сеара 1:4 35 10 7 18 34 - 38 37
17. Крузейро 34 7 15 12 27 - 40 36
18. Алагоано 34 7 8 19 21 - 51 29
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 35 3 9 23 16 - 55 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Вальдо Валмиро получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Reinier уходит, Витиньо вместо него
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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