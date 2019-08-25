Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Митьюлланд
0'
0:1
41' Гол
Мабиль Авер
43' Желтая карточка
Alexander Bah
45' Желтая карточка
Frank Onyeka
49'
28
Милиц
Себастьян
2
Stefan
Gartenmann
26
Бангор
Патрик
5
Люикс
Кес
15
Абсалонсен
Йохан
6
Йонссон
Эггерт
90
Альбек
Мадс
9
Alexander
Bah
8
Якобсен
Кристиан
II
77
Хассан
Рилван
10
Лидер
Март
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
44
Nicolas
Dyhr
3
Спарв
Тим
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
10
Evander
Ferreira
88
Викхейм
Густав
9
Каба
Сори
Сённерйюск
4-2-3-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

41'
0:1
Мабиль Авер
(Викхейм Густав)
43'
Alexander Bah
 
45'
 
Frank Onyeka

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск
Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс
Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 7 6 1 0 9 - 2 19
2. Копенгаген 6 6 0 0 12 - 4 18
3. Брондбю 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Оденсе 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Люнгбю 7 3 0 4 7 - 11 9
7. Сённерйюск 0:1 7 2 3 2 10 - 8 9
8. Хобро 7 1 5 1 8 - 9 8
9. Ольборг 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Хорсенс 6 2 0 4 5 - 10 6
11. Орхус 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Раннерс 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Эсбьерг 7 1 2 4 4 - 11 5
14. Силькеборг 7 0 3 4 10 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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