Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Сидбанк Парк
Митьюлланд
0:1
41' ГолМабиль Авер
43' Желтая карточкаAlexander Bah
45' Желтая карточкаFrank Onyeka
90
Альбек
Мадс
10
Лидер
Март
44
Nicolas
Dyhr
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоНападающий
- Нападающий
-
29 Victor Ekani
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Nicolas DyhrЗащитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ПаулоПолузащитник
-
56 Довбик АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
41'
0:1
43'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск
Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =1 -9Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс
Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|7
|6
|1
|0
|9 - 2
|19
|2.
|Копенгаген
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Брондбю
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Люнгбю
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|7.
|Сённерйюск
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|Хобро
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Ольборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Хорсенс
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Орхус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Раннерс
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Эсбьерг
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|14.
|Силькеборг
|7
|0
|3
|4
|10 - 19
|3
Загрузка...