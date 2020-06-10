Висла Плоцк
1:2
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Шлёнск
1:0
37' ГолМихальски Дамян
1:1
71' ГолПих Роберт
85' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
1:2
86' ГолПлахета Пшемыслав
18
Урига
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Борун БартошПолузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
37'
1:0
71'
1:1
85'
86'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурман Доминик
|6 (3)
|0.2
|2.
|Меребашвили Георгий
|5
|0.17
|3.
|Рикардиньо Кавальканте
|4
|0.13
|4.
|Михальски Дамян
|4
|0.13
|5.
|Урига Алан
|3
|0.1
|6.
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|7.
|Жезничак Якуб
|2
|0.07
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0.07
|9.
|Кусвик Гжегож
|2
|0.07
|10.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.07
|11.
|Шеридан Силлиан
|1
|0.03
|12.
|Кветневски Миколай
|1
|0.03
|13.
|Коцыля Давид
|1
|0.03
|14.
|Стефанчик Цезарий
|0
|0
|15.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|16.
|Сахити Суад
|0
|0
|17.
|Расак Дамиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|7 (2)
|0.23
|2.
|Экспозито Эрик
|6
|0.2
|3.
|Храпек Михал
|5 (2)
|0.17
|4.
|Плахета Пшемыслав
|4
|0.13
|5.
|Штиглец Дино
|3
|0.1
|6.
|Брозь Лукаш
|3 (1)
|0.1
|7.
|Мончиньски Кжиштоф
|3 (1)
|0.1
|8.
|Холевяк Матеуш
|2
|0.07
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.03
|10.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|11.
|Лабойко Якуб
|1
|0.03
|12.
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|13.
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|14.
|Гаска Дамиан
|0
|0
|15.
|Щепан Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Расак Дамиан
|8
|0
|2.
|Швох Матеуш
|7
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|4.
|Кусвик Гжегож
|4
|0
|5.
|Меребашвили Георгий
|3
|0
|6.
|Стефанчик Цезарий
|3
|0
|7.
|Томасик Пётр
|3
|0
|8.
|Фурман Доминик
|3
|0
|9.
|Урига Алан
|3
|0
|10.
|Сахити Суад
|3
|0
|11.
|Амбросевич Мацей
|3
|0
|12.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|13.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|14.
|Дене Томас
|1
|0
|15.
|Рикардиньо Кавальканте
|1
|0
|16.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|17.
|Жинель Бартломей
|1
|0
|18.
|Михальски Дамян
|1
|0
|19.
|Милашюс Титас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мончиньски Кжиштоф
|9
|1
|2.
|Голла Войцех
|8
|0
|3.
|Храпек Михал
|5
|0
|4.
|Пуэрто Исраэль
|5
|0
|5.
|Лабойко Якуб
|5
|0
|6.
|Маркович Филип
|2
|1
|7.
|Живулич Диего
|3
|0
|8.
|Плахета Пшемыслав
|3
|0
|9.
|Штиглец Дино
|2
|0
|10.
|Пих Роберт
|2
|0
|11.
|Мусонда Лубамба
|2
|0
|12.
|Целебан Пётр
|1
|0
|13.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|14.
|Тамаш Марк
|1
|0
|15.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|16.
|Щепан Даниэль
|1
|0
|17.
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|Шлёнск
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув
Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =5 -7Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце
Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|29
|18
|3
|8
|58 - 28
|57
|2.
|Пяст
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|34 - 26
|50
|3.
|Лех
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|52 - 29
|46
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 33
|46
|5.
|Краковия
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|38 - 28
|45
|6.
|Ягеллония
|2:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|28 - 30
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 41
|42
|9.
|Ракув
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|36 - 42
|38
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|48 - 44
|38
|11.
|Гурник Забже
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 38
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 49
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|37 - 47
|34
|14.
|Арка Гдыня
|1:0 Заявка
|29
|8
|7
|14
|28 - 42
|31
|15.
|Корона Кельце
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|21 - 34
|30
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:2 Заявка
|29
|5
|6
|18
|26 - 48
|21