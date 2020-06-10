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Висла Плоцк
1:2
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
1:0
37' Гол
Михальски Дамян
1:1
71' Гол
Пих Роберт
85' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
1:2
86' Гол
Плахета Пшемыслав
90'+5
1
Каминьски
Кжиштоф
2
Михальски
Дамян
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
6
Расак
Дамиан
27
Ертсен
Торгиль
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
7
Томасик
Пётр
26
Шеридан
Силлиан
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
23
Живулич
Диего
19
Маркович
Филип
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Висла Плоцк
4-1-4-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

37'
Михальски Дамян
1:0
62'
Амбросевич Мацей
Ертсен Торгиль
 
63'
 
Пих Роберт
Маркович Филип
71'
1:1
Пих Роберт
(Храпек Михал)
78'
Меребашвили Георгий
Томасик Пётр
 
85'
 
Пуэрто Исраэль
86'
1:2
Плахета Пшемыслав
(Пих Роберт)
89'
Сахити Суад
Швох Матеуш
 
90'
 
Лабойко Якуб
Храпек Михал

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурман Доминик 6 (3) 0.2
2. Меребашвили Георгий 5 0.17
3. Рикардиньо Кавальканте 4 0.13
4. Михальски Дамян 4 0.13
5. Урига Алан 3 0.1
6. Швох Матеуш 2 0.07
7. Жезничак Якуб 2 0.07
8. Томасик Пётр 2 0.07
9. Кусвик Гжегож 2 0.07
10. Ертсен Торгиль 2 0.07
11. Шеридан Силлиан 1 0.03
12. Кветневски Миколай 1 0.03
13. Коцыля Давид 1 0.03
14. Стефанчик Цезарий 0 0
15. Марцьяник Михал 0 0
16. Сахити Суад 0 0
17. Расак Дамиан 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 7 (2) 0.23
2. Экспозито Эрик 6 0.2
3. Храпек Михал 5 (2) 0.17
4. Плахета Пшемыслав 4 0.13
5. Штиглец Дино 3 0.1
6. Брозь Лукаш 3 (1) 0.1
7. Мончиньски Кжиштоф 3 (1) 0.1
8. Холевяк Матеуш 2 0.07
9. Голла Войцех 1 0.03
10. Райчевич Филип 1 0.03
11. Лабойко Якуб 1 0.03
12. Мусонда Лубамба 0 0
13. Пуэрто Исраэль 0 0
14. Гаска Дамиан 0 0
15. Щепан Даниэль 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Расак Дамиан 8 0
2. Швох Матеуш 7 0
3. Жезничак Якуб 4 0
4. Кусвик Гжегож 4 0
5. Меребашвили Георгий 3 0
6. Стефанчик Цезарий 3 0
7. Томасик Пётр 3 0
8. Фурман Доминик 3 0
9. Урига Алан 3 0
10. Сахити Суад 3 0
11. Амбросевич Мацей 3 0
12. Гарсия Анхель 2 0
13. Шеридан Силлиан 1 0
14. Дене Томас 1 0
15. Рикардиньо Кавальканте 1 0
16. Ертсен Торгиль 1 0
17. Жинель Бартломей 1 0
18. Михальски Дамян 1 0
19. Милашюс Титас 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Мончиньски Кжиштоф 9 1
2. Голла Войцех 8 0
3. Храпек Михал 5 0
4. Пуэрто Исраэль 5 0
5. Лабойко Якуб 5 0
6. Маркович Филип 2 1
7. Живулич Диего 3 0
8. Плахета Пшемыслав 3 0
9. Штиглец Дино 2 0
10. Пих Роберт 2 0
11. Мусонда Лубамба 2 0
12. Целебан Пётр 1 0
13. Путноцки Матуш 1 0
14. Тамаш Марк 1 0
15. Холевяк Матеуш 1 0
16. Щепан Даниэль 1 0
17. Самец-Талар Пётр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 12.5% (4) 28.13% (9) 15.63% (5) 15.63% (5) 18.75% (6) 9.38% (3)
 Шлёнск 21.21% (7) 15.15% (5) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув
Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце
Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Экстракласса
Шлёнск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:4 Шлёнск Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 29 18 3 8 58 - 28 57
2. Пяст Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Лех Заявка 29 12 10 7 52 - 29 46
4. Шлёнск Заявка 29 12 10 7 38 - 33 46
5. Краковия Заявка 29 14 3 12 38 - 28 45
6. Ягеллония 2:0 Заявка 29 12 8 9 40 - 37 44
7. Погонь Щецин Заявка 29 12 8 9 28 - 30 44
8. Лехия Гданьск Заявка 29 11 9 9 39 - 41 42
9. Ракув Заявка 29 11 5 13 36 - 42 38
10. Заглембе Любин Заявка 29 10 8 11 48 - 44 38
11. Гурник Забже Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
12. Висла Плоцк Заявка 29 10 7 12 36 - 49 37
13. Висла Краков Заявка 29 10 4 15 37 - 47 34
14. Арка Гдыня 1:0 Заявка 29 8 7 14 28 - 42 31
15. Корона Кельце Заявка 29 8 6 15 21 - 34 30
16. ЛКС Лодзь 0:2 Заявка 29 5 6 18 26 - 48 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Михальски Дамян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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