Швейцария: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2019-2020
Цюрих
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0' 4'
25
Бреше
Янник
77
Willie
Britto
17
Бангура
Умару
31
Крюезиу
Мирлинд
5
Харабадзе
Леван
14
Домджони
Тони
6
Попович
Денис
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
36
Махи
Мимаун
18
Blaz
Kramer
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
7
Thibault
Corbaz
6
Pietro
Di
Nardo
16
Сейду
Лео
14
Нуццоло
Рафаэль
10
Charles-Andre
Doudin
17
Taulan
Seferi
Sulejmanov
Цюрих
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих
Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 3:0 Цюрих Цюрих 3:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих Цюрих 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Базель 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Лугано 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
4. Люцерн 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Сьон 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Санкт-Галлен 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Тун 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
10. Цюрих 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...