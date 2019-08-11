Швейцария: Суперлига 2019-2020
Цюрих
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Летцигрунд
Нёвшатель Ксамакс
25
Бреше
Янник
36
Махи
Мимаун
18
Blaz
Kramer
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
16
Сейду
Лео
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Махи МимаунПолузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Заутер ИланЗащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
-
3 Nathan V
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сьон 3:1 Цюрих Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих
Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 3:0 Цюрих Цюрих 3:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих Цюрих 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Базель
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|Лугано
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|4.
|Люцерн
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Сьон
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Тун
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Цюрих
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
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