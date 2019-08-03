Аргентина: Суперлига 2019-2020
Альдосиви
0:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
14' Желтая карточкаCarlos Quintana
19
Миерс
Маркос
30
Перес
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Nahuel YeriПолузащитник
- Нападающий
-
29 Gaston Veron
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
14'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Альдосиви
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Загрузка...