Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Альдосиви
0:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
0'
14' Желтая карточка
Carlos Quintana
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
15
Мартинес
Роман
5
Ромеро
Гастон
8
Federico
Gino
14
Ринкон
Себастьян
30
Перес
Франко
7
Nazareno
Solis
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
17
Franco
Moyano
5
Francis
Mac
Allister
28
Nicolas
Alexis
Silva
27
Ауче
Габриэль
18
Diego
Sosa
III
9
Martin
Santiago
Silva
I
Альдосиви
4-3-3
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Carlos Quintana

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Примера Альдосиви 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Б
Аргентинос Хуниорс 1:0 Альдосиви Примера Б
Команда И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Росарио Сентраль 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Альдосиви 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Банфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...