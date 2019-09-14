Аргентина: Суперлига 2019-2020
Годой Крус
0:1
Второй тайм: 73'
Аргентинос Хуниорс
0:1
9' ГолMiguel Angel Torren
57' Желтая карточкаTomas Cardona
57' Желтая карточкаMartin Santiago Silva I
30
Juan
Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Juan Bolado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Ход матча
9'
57'
66'
67'
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =4 -9Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди
Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Годой Крус 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Годой Крус 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|5.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|10 - 3
|8
|11.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|13.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|15.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|17.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|19.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|20.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|21.
|Колон
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|23.
|Годой Крус
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Загрузка...