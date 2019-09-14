Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Годой Крус
0:1
Второй тайм: 73'
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
9' Гол
Miguel Angel Torren
57' Желтая карточка
Tomas Cardona
57' Желтая карточка
Martin Santiago Silva I
66' Желтая карточка
67' Желтая карточка
 73'
12
Andres
Mehring
20
Nestor
Breitenbruch
3
Miguel
Jacquet
6
Tomas
Cardona
4
Agustin
Ignacio
Aleo
5
Facundo
Gutierrez
30
Juan
Andrada
16
Agustin
MAnzur
19
Fabian
Henriquez
26
Juan
Brunetta
23
Joaquin
Garcia
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
18
Diego
Sosa
III
10
Damian
Batallini
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Годой Крус
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Miguel Angel Torren
(Diego Sosa III)
11'
Leandro Vella
Juan Brunetta
 
46'
Valentin Burgoa
Facundo Gutierrez
 
57'
Tomas Cardona
 
57'
 
Martin Santiago Silva I
66'
 
67'
 

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди
Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Годой Крус Примера
Годой Крус 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Годой Крус 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 6 3 3 0 6 - 3 12
4. Бока Хуниорс 5 3 2 0 5 - 0 11
5. Тальерес Кордоба 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 9 - 4 9
9. Росарио Сентраль 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Ривер Плейт 5 2 2 1 10 - 3 8
11. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Дефенса и Хустисия 1:0 6 2 1 3 3 - 6 7
13. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
14. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
16. Расинг Авельянеда 5 1 3 1 6 - 9 6
17. Уракан 5 1 2 2 4 - 6 5
18. Сентраль Кордоба 0:1 6 1 2 3 2 - 5 5
19. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
20. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
21. Колон 5 1 1 3 3 - 7 4
22. Унион Санта-Фе 6 1 1 4 5 - 11 4
23. Годой Крус 0:1 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Juan Brunetta уходит, Leandro Vella вместо него
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Мигел Анхел Торрен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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