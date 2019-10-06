Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Нюрнберг
1:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
23' Гол
Viktor Gyoekeres
39' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson I
45' Желтая карточка
Гайс Йоханнес
1:1
51' Гол
Беренс Ханно
73' Желтая карточка
Хак Робин
78' Желтая карточка
Фрай Микаэль
90'+3
26
Матения
Кристиан
25
Сорг
Оливер
4
Сёренсен
Асгер
33
Марграйттер
Георг
6
Хандверкер
Тим
18
Беренс
Ханно
20
Йегер
Лукас
5
Гайс
Йоханнес
8
Доведан
Никола
14
Фрай
Микаэль
17
Хак
Робин
30
Химмельман
Робин
43
Sebastian
Ohlsson
I
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалья
Даниэль
17
Matthew
Penney
14
Дели
Матс
Мёллер
37
Finn
Becker
5
Marvin
Knoll
12
Мияичи
Рио
9
Viktor
Gyoekeres
28
Собота
Вальдемар
Нюрнберг
4-3-3
Санкт-Паули
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Viktor Gyoekeres
39'
 
Sebastian Ohlsson I
45'
Гайс Йоханнес
 
51'
Беренс Ханно
1:1
70'
Медейруш Юри
Гайс Йоханнес
 
71'
 
Тащи Борис
Viktor Gyoekeres
73'
Хак Робин
 
78'
Фрай Микаэль
 
84'
Керк Себастьян
Доведан Никола
 
87'
 
Бухтманн Кристофер
Собота Вальдемар
87'
Валентини Энрико
Хандверкер Тим
 
90'
 
Florian Carstens
Finn Becker

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Нюрнберг Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Дармштадт 3:3 Нюрнберг Нюрнберг 2:2 Хайденхайм
Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Зандхаузен 3:2 Нюрнберг Ингольштадт 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:4 Гамбург Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 ПСЖ Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Базель 4:0 Нюрнберг Фрайбург 5:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:4 Боруссия М Вольфсбург 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Бавария Байер Л 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Штуттгарт 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 3:0 Аугсбург
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг
Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2
Нюрнберг 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Нюрнберг Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 5:0 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 3:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 9 6 2 1 21 - 7 20
2. Штуттгарт 9 6 2 1 15 - 9 20
3. Арминия 8 4 3 1 19 - 11 15
4. Эрцгебирге Ауэ 9 4 3 2 14 - 13 15
5. Санкт-Паули 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Нюрнберг 9 3 4 2 15 - 14 13
7. Хайденхайм 9 3 3 3 15 - 13 12
8. Зандхаузен 9 3 3 3 10 - 10 12
9. Карлсруэ 9 3 3 3 13 - 15 12
10. Ян 9 3 2 4 17 - 14 11
11. Ганновер 96 9 3 2 4 10 - 14 11
12. Гройтер Фюрт 9 3 2 4 9 - 14 11
13. Оснабрюк 8 3 1 4 10 - 8 10
14. Динамо Дрезден 9 2 3 4 12 - 18 9
15. Хольштайн Киль 9 2 2 5 10 - 14 8
16. Бохум 9 1 5 3 16 - 19 8
17. Дармштадт 9 1 5 3 9 - 13 8
18. Веен Висбаден 9 2 1 6 13 - 24 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Гайс Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Виктор Дьокереш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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