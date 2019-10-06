Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Нюрнберг
1:1
Конец матча
Санкт-Паули
0:1
23' ГолViktor Gyoekeres
39' Желтая карточкаSebastian Ohlsson I
45' Желтая карточкаГайс Йоханнес
1:1
51' ГолБеренс Ханно
73' Желтая карточкаХак Робин
78' Желтая карточкаФрай Микаэль
25
Сорг
Оливер
18
Беренс
Ханно
20
Йегер
Лукас
14
Фрай
Микаэль
17
Хак
Робин
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
-
20 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Фрай МикаэльНападающий
-
17 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
40 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
23'
0:1
45'
51'
1:1
73'
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Нюрнберг Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Дармштадт 3:3 Нюрнберг Нюрнберг 2:2 Хайденхайм
Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Зандхаузен 3:2 Нюрнберг Ингольштадт 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:4 Гамбург Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 ПСЖ Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Базель 4:0 Нюрнберг Фрайбург 5:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:4 Боруссия М Вольфсбург 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Бавария Байер Л 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Штуттгарт 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 3:0 Аугсбург
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг
Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|Штуттгарт
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|Арминия
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|5.
|Санкт-Паули
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Нюрнберг
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|7.
|Хайденхайм
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|8.
|Зандхаузен
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Карлсруэ
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|17 - 14
|11
|11.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Оснабрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|14.
|Динамо Дрезден
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Бохум
|9
|1
|5
|3
|16 - 19
|8
|17.
|Дармштадт
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|18.
|Веен Висбаден
|9
|2
|1
|6
|13 - 24
|7
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