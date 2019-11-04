Греция: Суперлига 2019-2020
Ламия
1:0
Конец матча
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Волос
2' Желтая карточкаAndreas Vassilogiannis
45' Желтая карточкаСкондрас Яннис
45' Желтая карточкаЦоканис Тасос
69' Желтая карточкаАдехо Даниэль
1:0
80' ГолThuram II
90' Желтая карточкаМуньис Хуан
90' Желтая карточкаТеодоропулос Костас
27
Vanderson
44
Sergio
Chica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Sotiris Antoniou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
45'
45'
69'
80'
1:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +4 =8 -8Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос
Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия
Волос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос
Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|2.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|20 - 11
|21
|3.
|АЕК
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|ОФИ
|9
|5
|1
|3
|19 - 11
|16
|5.
|Ксанти
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|6.
|Лариса
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|17 - 14
|11
|9.
|Астерас
|9
|3
|1
|5
|13 - 14
|10
|10.
|Волос
|0:1
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Ламия
|1:0
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|13.
|Паниониос
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|14.
|Панаитоликос
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
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