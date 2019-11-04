Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ламия
1:0
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
2' Желтая карточка
Andreas Vassilogiannis
45' Желтая карточка
Скондрас Яннис
45' Желтая карточка
Цоканис Тасос
69' Желтая карточка
Адехо Даниэль
1:0
80' Гол
Thuram II
90' Желтая карточка
Муньис Хуан
90' Желтая карточка
Теодоропулос Костас
90'+5
30
Теодоропулос
Костас
23
Скондрас
Яннис
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
21
Димуцос
Элини
16
Бехарано
Данни
7
Andreas
Vassilogiannis
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
9
Thuram
II
30
Мелиссас
Никос
2
Antonis
Dentakis
44
Sergio
Chica
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
5
Augusto
Max
23
Fernando
Joao
8
Муньис
Хуан
18
Joaquin
Torres
26
Ендришек
Эрик
Ламия
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Ход матча

2'
Andreas Vassilogiannis
 
45'
Скондрас Яннис
 
45'
 
Цоканис Тасос
61'
Тайрон Густаво
Караманос Тасос
 
61'
 
Konstantinos Balogiannis
Augusto Max
69'
Адехо Даниэль
 
69'
 
Мистакидис Яннис
Fernando Joao
80'
Салиакас Манолис
Andreas Vassilogiannis
 
80'
Thuram II
(Тайрон Густаво)
1:0
82'
 
Vasilios Mantzis
Цоканис Тасос
89'
Винтра Лукас
Lazar Romanic
 
90'
 
Муньис Хуан
90'
Теодоропулос Костас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос
Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия
Волос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос
Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ламия 1:1 Волос Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 16 - 3 23
2. ПАОК 9 6 3 0 20 - 11 21
3. АЕК 9 5 2 2 15 - 12 17
4. ОФИ 9 5 1 3 19 - 11 16
5. Ксанти 9 5 1 3 10 - 10 16
6. Лариса 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Арис Салоники 9 3 3 3 14 - 10 12
8. Атромитос 9 3 2 4 17 - 14 11
9. Астерас 9 3 1 5 13 - 14 10
10. Волос 0:1 9 3 0 6 9 - 18 9
11. Панатинаикос 9 2 3 4 8 - 14 9
12. Ламия 1:0 9 1 4 4 6 - 15 7
13. Паниониос 9 1 2 6 6 - 16 5
14. Панаитоликос 9 0 3 6 6 - 15 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Скондрас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Андреас Василояннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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