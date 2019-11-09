Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Тун
25
Ошс
Марцис
23
Mike
Gomes
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
19
Рот
Джастин
21
Васич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Basil Sinzig
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Васич УрошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хефти НиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =7 -8Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити
Тун Последние 20 матчей: +4 =3 -13Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тун: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Тун Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|30 - 15
|28
|2.
|Базель
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|4.
|Цюрих
|13
|5
|3
|5
|12 - 24
|18
|5.
|Люцерн
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 16
|16
|6.
|Серветт
|0:0
|14
|3
|7
|4
|17 - 15
|16
|7.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|8.
|Лугано
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 22
|13
|10.
|Тун
|0:0
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7
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