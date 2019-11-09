Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Тун
0' 4'
32
Matthias
Minder
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
23
Mike
Gomes
88
Мвенг
Фредди
10
Charles-Andre
Doudin
16
Сейду
Лео
8
Samir
Ramizi
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
4
Родригес
Мигель
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
10
Стильхарт
Базиль
19
Рот
Джастин
11
Тосетти
Маттео
8
Карлен
Грегори
21
Васич
Урош
7
Кастроман
Мигель
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3
Тун
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити
Тун Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун
Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тун: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Тун Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 30 - 15 28
2. Базель 13 8 3 2 30 - 13 27
3. Санкт-Галлен 13 8 2 3 26 - 15 26
4. Цюрих 13 5 3 5 12 - 24 18
5. Люцерн 0:0 14 4 4 6 13 - 16 16
6. Серветт 0:0 14 3 7 4 17 - 15 16
7. Сьон 13 4 3 6 17 - 22 15
8. Лугано 13 3 5 5 14 - 15 14
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 14 2 7 5 15 - 22 13
10. Тун 0:0 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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