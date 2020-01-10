Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Омония
0:0
Первый тайм: 23'
Пафос
0' 23'

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия
Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон
Пафос Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия
Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Пафос 2:1 Омония Анортосис 2:0 Пафос Аполлон 3:2 Пафос Пафос 0:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Пафос Пафос 0:2 Эносис Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Омония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Пафос: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Пафос 1:0 Омония Первый дивизион Омония 2:4 Пафос Первый дивизион Омония 3:0 Пафос Первый дивизион
Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Пафос 0:4 Омония Кубок Омония 4:0 Пафос Кубок Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Пафос Первый дивизион Омония 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:1 Омония Первый дивизион Пафос 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Пафос Первый дивизион Омония 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:3 Омония Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 14 10 3 1 33 - 9 33
2. Омония 0:0 16 9 5 2 23 - 10 32
3. АПОЭЛ 13 8 3 2 26 - 9 27
4. Аполлон 14 8 2 4 24 - 14 26
5. АЕЛ Лимаcсол 15 6 5 4 17 - 16 23
6. Неа Саламина 15 6 2 7 18 - 25 20
7. АЕК Ларнака 15 4 7 4 23 - 20 19
8. Олимпиакос Никосия 15 3 7 5 22 - 24 16
9. Этникос Ахна 14 3 4 7 17 - 27 13
10. Пафос 0:0 15 3 4 8 10 - 22 13
11. Эносис 15 1 5 9 19 - 36 8
12. Докса Катокопия 15 1 5 9 10 - 30 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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