Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия
Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон
Пафос Последние 20 матчей: +6 =4 -10Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина Пафос 0:1 Докса Катокопия
Айя-Напа 0:3 Пафос АПОЭЛ 3:0 Пафос Пафос 1:2 Урал Пафос 1:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Пафос 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Пафос 2:1 Омония Анортосис 2:0 Пафос Аполлон 3:2 Пафос Пафос 0:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Пафос Пафос 0:2 Эносис Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Омония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Пафос: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Пафос 0:4 Омония Кубок Омония 4:0 Пафос Кубок Пафос 2:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Пафос Первый дивизион Омония 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:1 Омония Первый дивизион Пафос 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Пафос Первый дивизион Омония 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:3 Омония Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|14
|10
|3
|1
|33 - 9
|33
|2.
|Омония
|0:0
|16
|9
|5
|2
|23 - 10
|32
|3.
|АПОЭЛ
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|4.
|Аполлон
|14
|8
|2
|4
|24 - 14
|26
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|6.
|Неа Саламина
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|7.
|АЕК Ларнака
|15
|4
|7
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Олимпиакос Никосия
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|9.
|Этникос Ахна
|14
|3
|4
|7
|17 - 27
|13
|10.
|Пафос
|0:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 22
|13
|11.
|Эносис
|15
|1
|5
|9
|19 - 36
|8
|12.
|Докса Катокопия
|15
|1
|5
|9
|10 - 30
|8
Загрузка...