Риу Аве
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Портимоненсе
0:1
6' ГолВаш Те Рикарду
57
Желсон
Дала
99
Тареми
Мехди
16
Гонда
Сюити
36
Канде
Фали
10
Бруно
Табата
22
Андзаи
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Желсон ДалаНападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
21 Мане КарлушЗащитник
-
33 МессиасЗащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
-
17 ВитоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Андзаи КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Кошта БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
13 Али МоханадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
6'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тареми Мехди
|13 (5)
|0.38
|2.
|Диего Лопес III
|6 (1)
|0.18
|3.
|Желсон Дала
|5
|0.15
|4.
|Филипе Аугусто
|3 (3)
|0.09
|5.
|Морейра Бруну
|3
|0.09
|6.
|Тарантини Рикардо
|3
|0.09
|7.
|Сантуш Нуну II
|2
|0.06
|8.
|Пиазон Лукас
|2
|0.06
|9.
|Мане Карлуш
|1
|0.03
|10.
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|11.
|Ронан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фигейраш Диогу
|0
|0
|13.
|Ямбор Никола
|0
|0
|14.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Денер Клементе
|5
|0.15
|2.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0.12
|3.
|Жадсон II
|3
|0.09
|4.
|Ваш Те Рикарду
|2
|0.06
|5.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0.06
|6.
|Бруно Табата
|1
|0.03
|7.
|Хакмен Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Андзаи Коки
|1
|0.03
|9.
|Ромуло III
|1 (1)
|0.03
|10.
|Мартинес Джексон
|1
|0.03
|11.
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|12.
|Жуниор Таварес
|1
|0.03
|13.
|Виллиан II
|1
|0.03
|14.
|Поссиньоло Лукас
|1 (1)
|0.03
|15.
|Энрике XXII
|0
|0
|16.
|Рикарду Абел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Рейс
|10
|1
|2.
|Филипе Аугусто
|9
|0
|3.
|Боревкович Тони
|6
|1
|4.
|Сантос Адерлан
|7
|0
|5.
|Тарантини Рикардо
|6
|0
|6.
|Сантуш Нуну II
|4
|1
|7.
|Фигейраш Диогу
|3
|1
|8.
|Диего Лопес III
|4
|0
|9.
|Тареми Мехди
|2
|1
|10.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|1
|11.
|Жунио
|2
|0
|12.
|Монте Нелсон
|2
|0
|13.
|Амарал Педру
|2
|0
|14.
|Мессиас
|0
|1
|15.
|Пиазон Лукас
|1
|0
|16.
|Ронан
|1
|0
|17.
|Вито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Са Педру
|9
|0
|2.
|Виллиан II
|6
|1
|3.
|Энрике XXII
|5
|1
|4.
|Поссиньоло Лукас
|5
|0
|5.
|Хакмен Эммануэль
|5
|0
|6.
|Фернандес Лукас IV
|5
|0
|7.
|Кошта Бруну
|4
|0
|8.
|Денер Клементе
|4
|0
|9.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|10.
|Мартинес Джексон
|3
|0
|11.
|Жадсон II
|3
|0
|12.
|Оливейро Андерсон II
|3
|0
|13.
|Фрейтас Родригу
|3
|0
|14.
|Бруно Табата
|2
|0
|15.
|Иури Фрейтас
|2
|0
|16.
|Канде Фали
|2
|0
|17.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|18.
|Рикарду Абел
|1
|0
|19.
|Гонда Сюити
|1
|0
|20.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|21.
|Марлос Морено
|1
|0
|22.
|Ромуло III
|1
|0
|23.
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|35.14% (13)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|Портимоненсе
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика
Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе
Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|62 - 18
|73
|2.
|Бенфика
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|62 - 24
|67
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|47 - 30
|56
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 36
|53
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 44
|48
|6.
|Риу Аве
|0:1 Заявка
|31
|13
|8
|10
|42 - 34
|47
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|49 - 32
|46
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|38 - 35
|39
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|29 - 36
|38
|10.
|Боавишта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|25 - 33
|38
|11.
|Маритиму
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|31 - 38
|37
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|32 - 37
|36
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|29 - 42
|34
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 50
|31
|15.
|Тондела
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|24 - 37
|30
|16.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|31
|6
|12
|13
|25 - 40
|30
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|24 - 41
|30
|18.
|Авеш
|Заявка
|31
|5
|2
|24
|24 - 59
|17
Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Портимоненсе
Исход игры
Риу Аве
82.8% (120)
Ничья
15.9% (23)
Портимоненсе
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
43.07% (59)
Нет
56.93% (78)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
38.6% (56)
2:1 Риу Аве
29% (42)
2:0 Риу Аве
11.7% (17)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Портимоненсе
1.4% (2)
3:1 Риу Аве
1.4% (2)
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