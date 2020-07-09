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Риу Аве
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Портимоненсе
0'
0:1
6' Гол
Ваш Те Рикарду
21'
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
10
Диего
Лопес
III
5
Филипе
Аугусто
57
Желсон
Дала
99
Тареми
Мехди
11
Сантуш
Нуну
II
16
Гонда
Сюити
6
Хакмен
Эммануэль
3
Поссиньоло
Лукас
4
Жадсон
II
36
Канде
Фали
29
Фернандес
Лукас
IV
23
Жуниор
Таварес
7
Денер
Клементе
10
Бруно
Табата
12
Ваш
Те
Рикарду
22
Андзаи
Коки
Риу Аве
4-3-3
Портимоненсе
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Ваш Те Рикарду
(Бруно Табата)
19'
 
Ромуло III
Денер Клементе

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 13 (5) 0.38
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Желсон Дала 5 0.15
4. Филипе Аугусто 3 (3) 0.09
5. Морейра Бруну 3 0.09
6. Тарантини Рикардо 3 0.09
7. Сантуш Нуну II 2 0.06
8. Пиазон Лукас 2 0.06
9. Мане Карлуш 1 0.03
10. Матеус Рейс 1 0.03
11. Ронан 1 (1) 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денер Клементе 5 0.15
2. Боа Морте Аилтон 4 0.12
3. Жадсон II 3 0.09
4. Ваш Те Рикарду 2 0.06
5. Фернандес Лукас IV 2 0.06
6. Бруно Табата 1 0.03
7. Хакмен Эммануэль 1 0.03
8. Андзаи Коки 1 0.03
9. Ромуло III 1 (1) 0.03
10. Мартинес Джексон 1 0.03
11. Иури Фрейтас 1 0.03
12. Жуниор Таварес 1 0.03
13. Виллиан II 1 0.03
14. Поссиньоло Лукас 1 (1) 0.03
15. Энрике XXII 0 0
16. Рикарду Абел 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 10 1
2. Филипе Аугусто 9 0
3. Боревкович Тони 6 1
4. Сантос Адерлан 7 0
5. Тарантини Рикардо 6 0
6. Сантуш Нуну II 4 1
7. Фигейраш Диогу 3 1
8. Диего Лопес III 4 0
9. Тареми Мехди 2 1
10. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 1
11. Жунио 2 0
12. Монте Нелсон 2 0
13. Амарал Педру 2 0
14. Мессиас 0 1
15. Пиазон Лукас 1 0
16. Ронан 1 0
17. Вито 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Са Педру 9 0
2. Виллиан II 6 1
3. Энрике XXII 5 1
4. Поссиньоло Лукас 5 0
5. Хакмен Эммануэль 5 0
6. Фернандес Лукас IV 5 0
7. Кошта Бруну 4 0
8. Денер Клементе 4 0
9. Боа Морте Аилтон 4 0
10. Мартинес Джексон 3 0
11. Жадсон II 3 0
12. Оливейро Андерсон II 3 0
13. Фрейтас Родригу 3 0
14. Бруно Табата 2 0
15. Иури Фрейтас 2 0
16. Канде Фали 2 0
17. Ваш Те Рикарду 1 0
18. Рикарду Абел 1 0
19. Гонда Сюити 1 0
20. Жуниор Таварес 1 0
21. Марлос Морено 1 0
22. Ромуло III 1 0
23. Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 10.81% (4) 13.51% (5) 35.14% (13) 16.22% (6) 13.51% (5) 10.81% (4)
 Портимоненсе 4.55% (1) 22.73% (5) 27.27% (6) 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика
Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе
Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Портимоненсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 1:1 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 0:2 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Риу Аве Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 30 23 4 3 62 - 18 73
2. Бенфика Заявка 30 21 4 5 62 - 24 67
3. Спортинг Л Заявка 30 17 5 8 47 - 30 56
4. Брага Заявка 30 16 5 9 53 - 36 53
5. Фамаликан Заявка 30 13 9 8 45 - 44 48
6. Риу Аве 0:1 Заявка 31 13 8 10 42 - 34 47
7. Витория Гимарайнш Заявка 30 12 10 8 49 - 32 46
8. Морейренсе Заявка 30 9 12 9 38 - 35 39
9. Санта-Клара Заявка 30 10 8 12 29 - 36 38
10. Боавишта Заявка 31 10 8 13 25 - 33 38
11. Маритиму Заявка 31 9 10 12 31 - 38 37
12. Жил Висенте Заявка 30 9 9 12 32 - 37 36
13. Пасуш де Феррейра Заявка 30 10 4 16 29 - 42 34
14. Белененсеш Заявка 30 8 7 15 25 - 50 31
15. Тондела Заявка 30 7 9 14 24 - 37 30
16. Портимоненсе 1:0 Заявка 31 6 12 13 25 - 40 30
17. Витория Сетубал Заявка 31 6 12 13 24 - 41 30
18. Авеш Заявка 31 5 2 24 24 - 59 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Риу Аве 82.8% (120)
X 15.9% (23)
Портимоненсе 1.4% (2)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Портимоненсе

Исход игры
Риу Аве
82.8% (120)
Ничья
15.9% (23)
Портимоненсе
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
43.07% (59)
Нет
56.93% (78)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
38.6% (56)
2:1 Риу Аве
29% (42)
2:0 Риу Аве
11.7% (17)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Портимоненсе
1.4% (2)
3:1 Риу Аве
1.4% (2)
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